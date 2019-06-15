أحدها عسكري.. خيارات ترامب لمواجهة إيران ببحر عمان

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة مجموعة من أعضاء إدارته، الخيارات المتاحة لمجابهة التهديدات المحتملة في منطق بحر عُمان ومضيق هرمز خلال المستقبل القريب

تحرير:محمود نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعماء الإيرانيون الاتهامات، أمس الجمعة، حول من المسؤول عن الانفجارات التي استهدفت ناقلتين نفطيتين قبالة سواحل إيران منذ يومين، لكن كلا الجانبين بدا حذرًا في عدم تجاوز مستويات الحرب الكلامية وتجنب التصعيد العسكري. وبعد إلقاء اللوم على إيران في أعقاب الهجمات على ناقلة يابانية وأخرى نرويجية يوم الخميس الماضي، نظرت إدارة ترامب في الخيارات المتاحة للرد على تلك التهديدات والتي تعد الثانية خلال شهر واحد، بعد استهداف 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات مايو الماضي.

وحسب ما جاء في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، شملت الخيارات توفير حراسة مسلحة للسفن التي تبحر في ممرات الشحن بمضيق هرمز، وتزود ناقلات الدول الصديقة بالعلم الأمريكي، مما يجعلها تحت حماية الأسطول الموجود قبالة السواحل الإيرانية، إضافة إلى المزيد من العقوبات ضد المنظمات والعناصر الموجودة بالقائمة السوداء. إيران

وحسب ما جاء في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، شملت الخيارات توفير حراسة مسلحة للسفن التي تبحر في ممرات الشحن بمضيق هرمز، وتزود ناقلات الدول الصديقة بالعلم الأمريكي، مما يجعلها تحت حماية الأسطول الموجود قبالة السواحل الإيرانية، إضافة إلى المزيد من العقوبات ضد المنظمات والعناصر الموجودة بالقائمة السوداء.

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وقال وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، إن البنتاجون يضع خططًا للقيام بعمل عسكري محتمل في حالة وقوع المزيد من الهجمات أو الجهود لإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد النقطة الإستراتيجية التي يمر عبرها الكثير من نفط العالم.

وأضاف شاناهان: "من الواضح أننا نحتاج إلى وضع خطط للطوارئ في حالة تدهور الوضع أكثر من ذلك".

وبدا شاناهان واضحًا في عزمه التعامل مع التهديدات الإيرانية، التي صدرت عن مسؤوليها خلال الشهر الماضي، عندما حذرت من أنها قد توقف تدفق النفط عبر المضيق، إذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد ضدها.

وقال جون ألترمان، المسؤول السابق بوزارة الخارجية في إدارة جورج دبليو بوش، والمحلل في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية حاليًا، وهو مركز أبحاث غير حزبي في واشنطن: "إن مصلحة إيران الحقيقية هي إظهار أنها تحتفظ بالقدرة على الرد"، مؤكدًا أن أصعب الظروف التي تعيشها إيران تتمثل في معاناتها من العقوبات.

وعلى الرغم من حديث شاناهان عن الخيار العسكري، فإن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن الحرب ضد إيران ليست وشيكة، حيث تسعى وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى تعزيز تقييمها الأولي الذي مفاده أن عملاء إيرانيين هم من قاموا بتخريب الناقلتين، على أمل إقناع الحلفاء الأمريكيين بالانضمام إلى البيت الأبيض في إدانة طهران علانية، بما يعني إظهار تهديدات إيران إلى العالم، حسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

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وفي هذا السياق، قلل مسؤول دفاعي من احتمال قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة قوافل ناقلات النفط في الخليج العربي، مشيرًا إلى أن العملية ستتطلب من الحلفاء المساهمة بسفن حربية، وقد يكون بناء هذا التحالف صعبًا على البيت الأبيض.

وعلى الرغم من كون إقامة التحالف البحري الضامن لسلامة وأمان حركة التجارة، فإن المؤشرات الأولية تؤكد صعوبة تنفيذه، خاصة أن العديد من القادة في أوروبا وآسيا لا يزالون غاضبين من قرار ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقّعت واشنطن عليه في عام 2015 بحضور روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البيت الأبيض قد بدأ فعليًا باتخاذ إجراءات في سبيل إقامة هذا التحالف البحري، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو خلال الساعات القليلة الماضية اتهام إيران رسميًا بالضلوع في الهجوم الأخير ببحر عمان.

وتبقى فرص نجاح هذه الجهود متوقفة على مدى قدرة ترامب وإدارته في إقناع الحلفاء بالمساهمة في تأمين المضيق الحيوي للتجارة العالمية، والاجتماع على إدانة تصرفات إيران، التي تراها الاستخبارات الأمريكية المسؤول الأول عن الهجوم.