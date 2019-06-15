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الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان اليوم

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
قرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم السبت فى السادسة مساءً بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بحضور السفير الفلسطينى بالقاهرة نيابة عن الرئيس، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة. كُرم "شعبان" مؤخرا فى مهرجان هرم الإبداع، فى الدورة الثانية له، على مشواره الفني وأعماله المتميزة، فى حفل أقيم بدار الأوبرا تحت عنوان «أفضل مئة شخصية مؤثرة بالوطن العربي»، وشهدت تلك الدورة تكريم الفنانة سماح أنور أيضًا.
يذكر أن يوسف شعبان بدأ مشواره الفني من المسرح وحصل على جائزة عن مسرحية «سالومي» وهو طالب بالمعهد حتى جاءته الفرصة في عام 1961 ليشارك بدور صغير في فيلم «في بيتنا رجل» أمام عمر الشريف وزبيدة ثروت. النقلة الحقيقية في مشوار شعبان، جاءت بعد أن تم اختياره في عام 1962 ليشارك فاتن حمامة
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مسلسل-جن-الاردنى

نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.
جمال-سليمان

جمال سليمان: تحية للشعب المصري.. مواقف ترفع الرأس

وجه الفنان السوري القدير جمال سليمان، الشكر للدولة والشعب المصري لمواقفهم تجاه المواطنين السوريين الذين انتقلوا للعيش في مصر منذ اندلاع الأزمة السورية. وكتب جمال سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "رب ضارة نافعة.. هناك أشياء تحدث تبدو للوهلة الأولى سيئة، إلا أننا نكتشف بعد فترة أن هذه الضارة قد يكون لها نفع ما، إن رد فعل الشعب المصري العظيم والدولة المصرية التي نقدرها ونحترمها، على البلاغ المقدم للنائب العام بشأن أموال السوريين وأشغالهم كانت أكثر من رائعة".
تامر-حبيب

MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.
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يوسف شعبان

يوسف شعبان يهاجم محمد رمضان: الفنان لا يسيء لزملائه

هاجم الفنان يوسف شعبان، الفنان محمد رمضان، في حواره الأخير الذي أجراه مع مجلة "زهرة الخليج"، قائلا إنه لا يتصور أن يشاركه في عمل فني؛ لأن الفنان الحقيقي "لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه ويتمتع بمصداقية فيما يقدمه لجمهوره"، بحسب تعبيره، منوهًا بأن الفنان لا يملك أن يلقب نفسه بأنه "رقم واحد"، وأضاف: "نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبهدلهم من أجل الأموال.. فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئًا فما بالك لو تطاول على زملائه".
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«بدل الحدوتة 3» الحلقة الأخيرة.. جيمي يجد والدي لولي

انتهت أحداث الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة 3، بزواج جيمي (هشام ماجد) من لولي (دنيا سمير غانم)، بعدما كشف لها ما فعلته بها عمتها فوفا (سماح أنور)، واستطاع بمساعدة عبد الرحمن (عمرو وهبة) أن يجد والدي لولي اللذين كانا في مزرعة للبصل، رغم أن لولي سمعت جيمي وهو يوضح لموستا (أوتاكا) عن العرض الذي عرضته عمة لولي عليهم ليحصل على 2 مليون جنيه مقابل أن يتركا لولي، وانتهت أحداث الحدوتة بعدما خرج سكان مزرعة البطاطس، ثم عادوا إليها مرة أخرى بجعلها مكانا لتعليم الأطفال.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
امرأة-من-زمن-الحب (3)

قصة من أرشيف أسامة أنور عكاشة.. «امرأة من زمن الحب»

تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، الذي كتب أغلب الملاحم الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري، مثل ليالي الحلمية، زيزينيا، أهالينا، عفاريت السيالة، الهجامة، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وقد قال النقاد والكتاب والصحفيون في هذه الروائع، وكتبوا أيضًا ما يصعب عده، لكننا في التقرير التالي سنلقي الضوء على قصة أحد أعمال "عكاشة"، التي ربما لا يعلم الجمهور الكثير عنها، ألا وهو المسلسل الشهير «امرأة في زمن الحب»، الذي ألفه أصلًا لأجل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.
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