الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان اليوم

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

يوسف شعبان

قرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم السبت فى السادسة مساءً بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بحضور السفير الفلسطينى بالقاهرة نيابة عن الرئيس، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة. كُرم "شعبان" مؤخرا فى مهرجان هرم الإبداع، فى الدورة الثانية له، على مشواره الفني وأعماله المتميزة، فى حفل أقيم بدار الأوبرا تحت عنوان «أفضل مئة شخصية مؤثرة بالوطن العربي»، وشهدت تلك الدورة تكريم الفنانة سماح أنور أيضًا.

يذكر أن يوسف شعبان بدأ مشواره الفني من المسرح وحصل على جائزة عن مسرحية «سالومي» وهو طالب بالمعهد حتى جاءته الفرصة في عام 1961 ليشارك بدور صغير في فيلم «في بيتنا رجل» أمام عمر الشريف وزبيدة ثروت. النقلة الحقيقية في مشوار شعبان، جاءت بعد أن تم اختياره في عام 1962 ليشارك فاتن حمامة