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صحف سعودية: إيران تتنصل من هجوم عمان وسط قلق دولي

الصحف تناولت تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران، مشيرا إلى أن أمريكا تريد أن يكون هناك هجوم مختلف لمنع عدوان إيران
تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في بحر العرب عناوين تلك الصحف، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تصاعد القلق الدولي أمس غداة الاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان، بينما ظهرت أدلة إضافية على تورط إيران في الحادث. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط، وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز": "إنهم فعلوا ذلك لأننا رأينا القارب وهم يحاولون إزالة اللغم".
وردا على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، قال ترامب إن طهران لن تستطيع إغلاق الممر المائي الحيوي، مضيفا: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات". وتحت عنوان "إيران تتنصل من استهداف ناقلتي النفط وتشكو تخريبا دبلوماسيا أمريكيا"، ذكرت صحيفة "الحياة"
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حسن-روحانى

روحاني: إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي من جانب واحد

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، قائلا إنه يتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم. ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقَد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه: "أن تنفيذ إيران الكامل لتعهداتها قد حظي بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا، ورغم خروج أمريكا من الاتفاق واستئنافها إجراءات الحظر أحادية الجانب، وكذلك الدعم الضئيل للاتفاق من قبل سائر الأعضاء".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
الحرب - أرشيفية

زي انهاردة..هاجمت 6 دول عربية جيش الاحتلال في فلسطين

في مثل هذا اليوم 15 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 1957: بريطانيا تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها. وفي عام 1805: بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي. وفي عام 1918: نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
مطار-طرابلس

الجيش الليبي يتصدى لهجمات على مطار طرابلس

أفادت قناة «العربية - الحدث»، السبت، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها هجوما لفصائل حكومة الوفاق الليبية. وبحسب القناة، قالت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، مساء أمس الجمعة، إن قواتها دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته. وأوضحت المصادر التاعة لحكومة الوفاق أن «المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على المطار».
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ترامب

أحدها عسكري.. خيارات ترامب لمواجهة إيران ببحر عمان

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعماء الإيرانيون الاتهامات، أمس الجمعة، حول من المسؤول عن الانفجارات التي استهدفت ناقلتين نفطيتين قبالة سواحل إيران منذ يومين، لكن كلا الجانبين بدا حذرًا في عدم تجاوز مستويات الحرب الكلامية وتجنب التصعيد العسكري. وبعد إلقاء اللوم على إيران في أعقاب الهجمات على ناقلة يابانية وأخرى نرويجية يوم الخميس الماضي، نظرت إدارة ترامب في الخيارات المتاحة للرد على تلك التهديدات والتي تعد الثانية خلال شهر واحد، بعد استهداف 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات مايو الماضي.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان (2)

هل تندلع الحرب بين أمريكا وإيران بعد هجوم بحر عُمان؟

تضررت ناقلتان نفطيتان، صباح اليوم الخميس، في هجوم بالقرب من مدخل الخليج العربي، مما زاد من المخاوف من فشل الجهود الدبلوماسية المكثفة في منع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت هذه الحوادث، بما في ذلك الهجوم على سفينة تديرها اليابان، هي الثانية خلال شهر لسفن بالقرب من مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم. كما يأتي الهجوم في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه، وطهران في محاولة لتخفيف التوترات.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
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