صحف سعودية: إيران تتنصل من هجوم عمان وسط قلق دولي

الصحف تناولت تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران، مشيرا إلى أن أمريكا تريد أن يكون هناك هجوم مختلف لمنع عدوان إيران

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

صحف سعودية

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في بحر العرب عناوين تلك الصحف، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تصاعد القلق الدولي أمس غداة الاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان، بينما ظهرت أدلة إضافية على تورط إيران في الحادث. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط، وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز": "إنهم فعلوا ذلك لأننا رأينا القارب وهم يحاولون إزالة اللغم".

وردا على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، قال ترامب إن طهران لن تستطيع إغلاق الممر المائي الحيوي، مضيفا: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات". وتحت عنوان "إيران تتنصل من استهداف ناقلتي النفط وتشكو تخريبا دبلوماسيا أمريكيا"، ذكرت صحيفة "الحياة"