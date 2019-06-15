صحف سعودية: إيران تتنصل من هجوم عمان وسط قلق دولي
الصحف تناولت تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران، مشيرا إلى أن أمريكا تريد أن يكون هناك هجوم مختلف لمنع عدوان إيران
تحرير:وفاء بسيوني
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
صحف سعودية
أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في بحر العرب عناوين تلك الصحف، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط.
في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تصاعد القلق الدولي أمس غداة الاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان، بينما ظهرت أدلة إضافية على تورط إيران في الحادث.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط، وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز": "إنهم فعلوا ذلك لأننا رأينا القارب وهم يحاولون إزالة اللغم".
وردا على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، قال ترامب إن طهران لن تستطيع إغلاق الممر المائي الحيوي، مضيفا: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".
وتحت عنوان "إيران تتنصل من استهداف ناقلتي النفط وتشكو تخريبا دبلوماسيا أمريكيا"، ذكرت صحيفة "الحياة"
وردا على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، قال ترامب إن طهران لن تستطيع إغلاق الممر المائي الحيوي، مضيفا: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".
وتحت عنوان "إيران تتنصل من استهداف ناقلتي النفط وتشكو تخريبا دبلوماسيا أمريكيا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن إيران نأت عن الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان، واتهمت الولايات المتحدة التي حمّلتها مسؤولية العملية بـ"تخريب دبلوماسي"، معتبرة أنها "تهديد خطر للاستقرار" الإقليمي والدولي.
وأوضحت "الحياة" أن روسيا دعت إلى "ضبط نفس" و"عدم استخلاص نتائج متسرعة"، بعد الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان، والذي اتهمت واشنطن طهران بتنفيذه.
تناولت صحيفة "الجزيرة" لقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع شبكة الـ"سي إن إن"، حيث أكد أن الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران.
وقال معلقا على توقعات المملكة بشأن ضربة أمريكية ضد إيران: "نحن نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، لكي تقوم إيران بفعل الصواب".
وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن الجبير أضاف: "لا يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لهجوم عسكري"، مشيرا إلى أن أمريكا تريد أن يكون هناك هجوم مختلف لمنع إيران من العدوانية.
وشدد الجبير على أنه لا أحد يريد الحرب، لكن الأمر يعود لإيران، واستشهد بما حدث في مطار أبها، وأسفر عن إصابة 26 شخصا، مؤكدا أنها سلوكيات غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
وبالانتقال إلى السودان، ذكرت "الشرق الأوسط" أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية طالب، أمس، بإجراء تحقيق "مستقل وذي مصداقية" في عملية القمع التي شهدها السودان الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل العشرات.
ومن أديس أبابا، قال ناجي إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء "تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات".
وقال ناجي إن حملة القمع قلبت أوضاعا كانت قد ولّدت أملا كبيرا في حدوث تحسن. وقال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن "أحداث الثالث من يونيو شكلت من وجهة نظرنا منعطفا كاملا في طريقة سير الأحداث، مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم وعمليات اغتصاب".
وتحت عنوان "الحوثيون يواصلون نهج الانتهاكات والتحالف يسقط 5 درون"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران فشلت في تحقيق نجاح لهجمات شنتها ضد موقعين جنوب السعودية أمس، بفضل اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية خمس طائرات بدون طيار "درون" كانت تستهدف مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
وذكرت "الجزيرة" أن العقيد المالكي أوضح أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
وأكد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.
وتحت عنوان "تعزيزات روسية ضخمة لحسم معركة إدلب"، أفادت "الشرق الأوسط" أنه في ظل تصاعد واسع لحدة العنف في منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، لوحظ أن روسيا أرسلت سفينتين حربيتين ضخمتين محملتين بمعدات عسكرية نحو طرطوس على الساحل السوري في وقت سُجل فيه وصول ما لا يقل عن 14 طائرة شحن عسكرية إلى قاعدة حميميم في اللاذقية، ما يشير إلى تصعيد واسع محتمل لحسم معركة إدلب.