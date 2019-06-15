بعد حريقها.. إقامة أول قداس في كاتدرائية باريس

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

كاتدرائية باريس

يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، سيحضره نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين. وقالت أبرشية باريس، إن القداس لن يحضره مصلون "لأسباب أمنية واضحة"، لكن ستقوم قناة "كي تي أو" الكاثوليكية بنقل وقائعه مباشرة "ليتمكن المسيحيون من المشاركة فيه". وسيبدأ القداس في الكنيسة الواقعة خلف الجوقة، وهو مكان تم تأمينه. كما سيحضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس، بحسب "فرانس 24".

وكانت الأبرشية ذكرت أن "قناة تلفزيونية ستنقل" القدّاس، مؤكدة أن "المطران المونسنيور أوبوتي يريد أن يعلن للكاثوليك أنّ الكاتدرائية هي مكان عبادة".وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية، في حريق أثار حملة تضامن واسعة في العالم لإنقاذ وترميم هذا الموقع الذي يرتدي طابعا رمزيا