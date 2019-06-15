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بعد حريقها.. إقامة أول قداس في كاتدرائية باريس

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
كاتدرائية باريس
كاتدرائية باريس
يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، سيحضره نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين. وقالت أبرشية باريس، إن القداس لن يحضره مصلون "لأسباب أمنية واضحة"، لكن ستقوم قناة "كي تي أو" الكاثوليكية بنقل وقائعه مباشرة "ليتمكن المسيحيون من المشاركة فيه". وسيبدأ القداس في الكنيسة الواقعة خلف الجوقة، وهو مكان تم تأمينه. كما سيحضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس، بحسب "فرانس 24".
وكانت الأبرشية ذكرت أن "قناة تلفزيونية ستنقل" القدّاس، مؤكدة أن "المطران المونسنيور أوبوتي يريد أن يعلن للكاثوليك أنّ الكاتدرائية هي مكان عبادة".وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية، في حريق أثار حملة تضامن واسعة في العالم لإنقاذ وترميم هذا الموقع الذي يرتدي طابعا رمزيا
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انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

ارتفاع تكاليف تأمين السفن بعد هجمات خليج عمان

شهدت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي نفط، صباح أمس الخميس، كانتا تمران في خليج عمان، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف التأمين على السفن المزيد من الزيادة في حال تصاعد التوترات في المنطقة.وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة -مدتها 7 أيام-، ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
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جونسون يتعهد: إتمام «البريكست» في 31 أكتوبر

بعد فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 نائبا من بين 313 نائبا من حزب المحافظين، في أول جولة للتصويت، أمس الخميس، بزيادة 3 أضعاف عن أقرب منافسيه، خرج، اليوم الجمعة، بتصريح يتعهد فيه تعهدا صريحا بإتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بحلول آخر موعد للخروج وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا الاستعداد للانفصال بدون اتفاق واصفا الأمر بأنه لن يكون كارثة، جاء ذلك في أول مقابلة إذاعية منذ انطلاق حملته، مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة.
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الاتحاد الأوروبي: روسيا متورطة بالتدخل في الانتخابات

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريرا نقلته قناة "فرانس 24"، تؤكد فيه أن السلطات الأوروبية رصدت نشاطا مستمرا من قبل روسيا، بهدف نشر معلومات مضللة عن طريق مصادر، وذلك للتأثيثر على الناخبين في الانتخابات الأوروبية ودفعهم نحو عدم المشاركة، مضيفة: "هذه الأنشطة لم تصل إلى مستوى حملة تضليل محددة عبر الحدود قامت بها مصادر خارجية وتستهدف الانتخابات الأوروبية، لكن الأدلة التي جمعت كشفت عن أنشطة تضليل متواصلة ومستمرة من قبل مصادر روسية تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين والتأثير على تفضيلاتهم".
الهجوم على ناقلة النفط

الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية تستبعد ضربها بطوربيد

?قال رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" ،التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، فجر أمس الخميس، إن الناقلة تضررت من "أشياء طائرة"، مستبعدا فكرة تعرضها لهجوم بطوربيد، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العالمية، مشيرا في تصريحات نقلتها فضائية "العربية:، اليوم الجمعة، إلى أن طاقم الناقلة شاهد سفينة تابعة للجيش الإيراني، في الليلة الماضية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، غير التنويه إلى أن الناقلة "تتحرك بسلام" باتجاه خورفكان الإماراتية.
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الشرطة الفرنسية - أرشيفية

فرنسا تفكك خلية نازية خططت لمهاجمة المسلمين واليهود

ذكرت مصادر قضائية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة فككت خلية من النازيين الجدد، متهمة بالتخطيط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو إسلامية. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن 5 أعضاء من المجموعة يتبنون "أفكار النازية الجديدة" وُجهت إليهم تهم في الفترة ما بين شهري سبتمبر ومايو حول المؤامرة المزعومة التي لا تزال "غير محددة بدقة". وأضاف المصدر أن "التحقيق أشار إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم غير محدد، من المحتمل أنه كان يستهدف أماكن العبادة"، بما في ذلك العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية، وعدد من المساجد.
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حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
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خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
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حريق ضخم في ميناء إيراني.. وتدمير 4 قوارب

شب، اليوم الجمعة، حريق هائل في رصيف ميناء "نخل تقي"، التابع لمقاطعة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، وهي منطقة معروف عنها أنها غنية بالنفط، كما أن "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، فيما أوضحت مصادر، لوكالة "روسيا اليوم"، أن الحريق أسفر عن احتراق 4 قوارب لشحن البضائع بالكامل، وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، أما التلفزيون الإيراني فأوضح أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
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