تعرف على هدية المنتخب للرئيس السيسي (صور)

تحرير:أحمد ثروت ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الرئيس السيسي مع المنتخب

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث التقى مع أعضاء المنتخب وطالبهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر إليهم بكل الاحترام والتقدير، وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.

وتوجه اللاعبون بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على زيارتهم، وعاهدوه ببذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب المصريين، كما قاموا بإهداء السيسي «تي شيرت» المنتخب الوطني، يحمل توقيعات أعضاء ولاعبي منتخب الفراعنة. وأكد السيسي ثقته الكاملة بإدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة