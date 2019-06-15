رياضة

كيف حافظ صلاح على «أصول نجريج» بعد تألقه أوروبيا؟

لم ينسَ محمد صلاح في يوم أصوله، حيث ينفق مئات الآلاف من الجنيهات من أجل تطوير معيشة أهل قريته في نجريج.. كما أنه يحرص دائمًا على تقديم الأعمال الخيرية
تحرير:كريم مليم ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يحتفل صاروخ الشرق والاستثنائي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، حيث إنه ولد في الخامس عشر لشهر يونيو من عام 1992، ويعرف عن صلاح أعماله الخيرية الكثيرة حتى بات من الأساطير المحلية، وتتعامل أسرة صلاح مع وسائل الإعلام بحذر شديد، فاللاعب نفسه هادئ وخجول ويبتعد عن الأضواء على الرغم من موهبته وشهرته الكبيرة، ويفضل والده عدم التحدث عن أي أمور شخصية، حيث طالبه صلاح بعدم التحدث عن أي أمور شخصية أو أي أمور تتعلق بأعماله الخيرية.
وعلى الرغم من حصول صلاح على أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، فإنه لم ينسَ في يوم أصوله، حيث ينفق مئات الآلاف من الجنيهات من أجل تطوير معيشة أهل قريته في نجريج، ويعمل والد صلاح في وظيفة حكومية ويتاجر والده في زهور الياسمين البيضاء، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.   سيارة
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".
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في ميلاده.. لفتات إنسانية لا تنسى لمحمد صلاح

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، إذ إنه ولد في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي. وفي ما يلي نستعرض لفتات إنسانية لصلاح.
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محمد-صلاح (4)

في ميلاده.. لفتات إنسانية لا تنسى لمحمد صلاح

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، إذ إنه ولد في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي. وفي ما يلي نستعرض لفتات إنسانية لصلاح.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.
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