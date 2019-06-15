صفقة بورسعيد.. ضربة موجعة لـ«بورصة االكيف»

مصدر أمني: الضربة الأخيرة ستؤثر على بورصة الكيف فى مصر ومن المؤكد حدوث شح فى الحشيش خلال الأيام القليلة القادمة، وخطط التهريب سوف تتغير من البحر

تحرير:يونس محمد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

ضربات موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأيام الماضية لكبار تجار الكيف بمصر والتى نتج عنها ضبط أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد عن طريق ميناء شرق التفريعة ببورسعيد داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

مصدر أمني كشف لـ"التحرير" خيوط الإيقاع بالعصابة الدولية وباستكمال مناقشة أحد أفرادها عقب القبض عليه أرشد الأجهزة الأمنية عن صفقة أخرى نجحت العصابة الدولية فى تهريبها لداخل البلاد عن طريق البحر، فخرجت حملة مكبرة وضبطت الصفقة الجديدة قبل توزيعها على كبار التجار فى مصر، ومن هنا بدأت الحرب على كبار مافيا

مصدر أمني كشف لـ"التحرير" خيوط الإيقاع بالعصابة الدولية وباستكمال مناقشة أحد أفرادها عقب القبض عليه أرشد الأجهزة الأمنية عن صفقة أخرى نجحت العصابة الدولية فى تهريبها لداخل البلاد عن طريق البحر، فخرجت حملة مكبرة وضبطت الصفقة الجديدة قبل توزيعها على كبار التجار فى مصر، ومن هنا بدأت الحرب على كبار مافيا الكيف فى مصر والكشف عنهم.

مصدر أمني، كشف عن بعض المعلومات حول العملية المعروفة لدى ضباط الداخلية باسم "صفقة بورسعيد" والتى بدأت عندما رصد قطاع الأمن الوطني نشاط أحد رجال الأعمال المشبوه وعدة مكالمات له مع عناصر تنتمي لمافيا المخدرات الدولية بإحدى الدول العربية بالإضافة لاعتماده على عدد من مساعديه يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

وأوضح المصدر أن ضباط قطاع الأمن الوطني قاموا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتم عمل غرفة عمليات مشتركة وتنسيق على أعلى مستوى ومن هنا تم الوقوف على نشاط رجل الأعمال المقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وبتجنيد مصادر سرية وعن طريق المراقبات المستمرة تم معرفة طريقة إدخال الصفقة الكبرى عن طريق البحر داخل شحنة فواكه، وكان يبقى معرفة وقت مغادرة الشحنة من الدولة العربية والتى أبحرت عقب الشحن مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن رجل الأعمال أرسل ثمن الصفقة بالعملة الصعبة عن طريق أحد البنوك وذلك تحت ستار استيراد فواكه "تفاح".

ساعة الصفر

وعن طريق تنسيق بين الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وتشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين وأمكن ضبط 9 آلاف و450 طربة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها طنا و908 كيلو جرامات، و3 ملايين و976 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، في أثناء وجودهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور، وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد، وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح"، ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وأمكن رصدها في أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.

وبإصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط السيارة بقيادة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وأسفر التفتيش عن ضبط 4 ملايين و400 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.



وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بـ144 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق، بينما تواصل الأجهزة الأمنية استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد.

نار الأسعار

اختتم المصدر الأمني حديثه لـ"التحرير"، بأن تلك الضربات الموجعة ستلقي بنتائجها خلال الأيام القليلة القادمة على بورصة الكيف بمصر، نتيجة للكميات التى تم ضبطها وسوف تربك الأسواق، ومن هنا سوف ترتفع الأسعار بصورة مبالغ فيها بالإضافة لخوف كبار التجار من دخول شحنات جديدة خوفا على أموالهم، بالإضافة إلى أنهم يبحثون الآن عن طرق جديدة لتهريب الشحنات بعد رصد طريق البحر.