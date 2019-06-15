جريمة

صفقة بورسعيد.. ضربة موجعة لـ«بورصة االكيف»

مصدر أمني: الضربة الأخيرة ستؤثر على بورصة الكيف فى مصر ومن المؤكد حدوث شح فى الحشيش خلال الأيام القليلة القادمة، وخطط التهريب سوف تتغير من البحر
تحرير:يونس محمد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
صفقة بورسيعد
صفقة بورسيعد
ضربات موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأيام الماضية لكبار تجار الكيف بمصر والتى نتج عنها ضبط أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد عن طريق ميناء شرق التفريعة ببورسعيد داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
مصدر أمني كشف لـ"التحرير" خيوط الإيقاع بالعصابة الدولية وباستكمال مناقشة أحد أفرادها عقب القبض عليه أرشد الأجهزة الأمنية عن صفقة أخرى نجحت العصابة الدولية فى تهريبها لداخل البلاد عن طريق البحر، فخرجت حملة مكبرة وضبطت الصفقة الجديدة قبل توزيعها على كبار التجار فى مصر، ومن هنا بدأت الحرب على كبار مافيا
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الانتحار شنقا - أرشيفية

عاتبته أمه للتدخين.. طفل ينتحر في مسجد بالإسماعيلية

أقدم طفل على شنق نفسه، اليوم السبت، داخل مسجد تحت الإنشاء بإحدى المزارع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بعد نشوب خلاف بينه وبين والدته، التي كانت تنصحه بالإقلاع عن التدخين، ما أثر فى نفسيته ودفعه للانتحار. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم خالد الشيخ نائب مأمور مركز القصاصين، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل أحد المساجد ما زال تحت الإنشاء، في إحدى المناطق الزراعية.
جثة-فتاة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
المتهمين بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة (5)

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
متهمين-بالسرقة (2)

حاميها حراميها.. كشف غموض سرقة فيلا بالشروق

لم يخطر ببال مالكة فيلا بمنطقة الشروق أن الشاب الذى وفرت له فرصة عمل لديها، واستأمنته على فيلتها لحراستها، سيكون المخطط الأول لسرقة مسكنها بالاستعانة بعاطل وسائق من معارفه، إذ عادت إلى فيلتها لتفاجأ باقتحامها وسرقة بعض محتوياتها، فذهبت إلى قسم الشرطة لتبلغ بالسرقة دون أن تتهم أحدا، وتجنبت اتهام حارس الفيلا قائلة إنه صبي صغير لا يمكن أن يرتكب جريمة فى حقها، حتى كشفت جهود فريق البحث عن أن الجاني هو حارس الفيلا البالغ من العمر 19 سنة، وسبق اتهامه فى قضية "أحداث"، بالتعاون مع عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة مساكن، وسائق.
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ضبط-مخدرات

لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
حشيش

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
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