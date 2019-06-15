في ميلاده.. لفتات إنسانية لا تنسى لمحمد صلاح

اعتاد محمد صلاح القيام ببعض اللفتات الإنسانية، في الوقت الذي يحقق فيه العديد من الإنجازات ويحطم الكثير من الأرقام القياسية رفقة المنتخب الوطني وليفربول

تحرير:كريم مليم ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

محمد صلاح

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، إذ إنه ولد في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي. وفي ما يلي نستعرض لفتات إنسانية لصلاح.

«مقلب ترفيهي» مع أطفال ليفربول اعتاد صلاح القيام ببعض اللفتات الإنسانية، إذ بث حالة من الفرحة في نفوس أطفال مشجعي ليفربول بطريقة مبتكرة، حيث تجمع نحو 500 طفل من طلاب المدارس للتعليق على مباريات ليفربول في 5 دقائق أمام الكاميرات وأدوات الإضاءة، في مسابقة للأطفال في التعليق على