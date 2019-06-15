في ميلاده.. لفتات إنسانية لا تنسى لمحمد صلاح

اعتاد محمد صلاح القيام ببعض اللفتات الإنسانية، في الوقت الذي يحقق فيه العديد من الإنجازات ويحطم الكثير من الأرقام القياسية رفقة المنتخب الوطني وليفربول
يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، إذ إنه ولد في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي. وفي ما يلي نستعرض لفتات إنسانية لصلاح.
«مقلب ترفيهي» مع أطفال ليفربول
اعتاد صلاح القيام ببعض اللفتات الإنسانية، إذ بث حالة من الفرحة في نفوس أطفال مشجعي ليفربول بطريقة مبتكرة، حيث تجمع نحو 500 طفل من طلاب المدارس للتعليق على مباريات ليفربول في 5 دقائق أمام الكاميرات وأدوات الإضاءة، في مسابقة للأطفال في التعليق على
«مقلب ترفيهي» مع أطفال ليفربول
اعتاد صلاح القيام ببعض اللفتات الإنسانية، إذ بث حالة من الفرحة في نفوس أطفال مشجعي ليفربول بطريقة مبتكرة، حيث تجمع نحو 500 طفل من طلاب المدارس للتعليق على مباريات ليفربول في 5 دقائق أمام الكاميرات وأدوات الإضاءة، في مسابقة للأطفال في التعليق على مباريات كرة القدم، وفي أثناء تعليق الأطفال على المباريات ظهر محمد صلاح
بصورة مفاجئة أمام الأطفال، الذين جن جنونهم لرؤية معشوقهم الأول في الدوري الإنجليزي.
واعتاد نجم المنتخب الوطني
مفاجأة الأطفال بلفتات طيبة، إذ تكفل من قبل بدفع تكاليف علاج طفل مصري مصاب بمرض السرطان هو عبد الرحمن محمود من مدينة طنطا، ولم تكن اللفتة الإنسانية التي قام بها «مومو» بالتكفل بعلاج الطفل المصري المصاب بالسرطان هي الأولى من نوعها، فـ"أبو مكة" اعتاد القيام بمواقف رائعة ولفتات تعكس أنه نجم كبير داخل وخارج الملعب، ولعل حكايته في هذا الصدد خير شاهد على ذلك.
الطفل جو
سبق أن حقق محمد صلاح حلم الطفل «جوزيف كلارندون» الشهير بالطفل «جو» البالغ ثمانية أعوام، عندما توجه نحوه وخلع قميصه ومنحه إياه، بعد أن رفع الأخير لافتة للاعبه المفضل طيلة 90 دقيقة من زمن المباراة التي أقيمت بين ليفربول وتوتنهام ضمن الجولة الـ26 في الدوري الإنجليزي
، كتب عليها مطلبا وحيدا «صلاح هل يمكنك منحي قميصك من فضلك؟»، ولم يتردد هداف الليفر في أن يتوجه إليه بعد المباراة ويمنحه القميص، الأمر الذي أثار إعجاب جماهير الفريق الإنجليزي بشكل كبير، عقب قمة توتنهام التي توهج فيها صلاح مسجلا هدفين.
طفل الأقصر
وعلى غرار واقعة ليونيل ميسي نجم برشلونة، لبى النجم المصري طلب طفل الأقصر، الذي طلب الحصول على قميص ليفربول بتوقيع صلاح، بعدما انتشرت صور له وهو يرتدي جلبابا مكتوبا على ظهره بخط يدوي اسم صلاح، ما جعل النجم المصري يتحفز لإرسال القميص إلى المشجع الذي يعشقه.
الطفل أوسكار
وفي موقف إنساني خارج البساط الأخضر، حقق صلاح رغبة طفل من مشجعي «الريدز» وأحد عشاق «الفرعون المصري» وزاره في منزله، وكانت البداية عندما طُلب من الطفل أوسكار بريدسون في واجبه المدرسي المنزلي أن يستخدم كلمات تنتهي بحروف (ng) بالإنجليزية، وكانت الكلمة الأولى التي كتبها «ملك» (king)، وكان يقصد بها لاعبه المفضل محمد صلاح، وسجل بعدها بعض الرسوم للاعب وتاجًا وأهرامات ومقطعًا من أغنية شهيرة يرددها محبو صلاح في ليفربول.
وقامت والدة بريدسون بنشر صورة واجبه المنزلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووصلت التغريدة إلى اللاعب المصري وأعرب عن اهتمامه بلقاء الطفل أوسكار، وبالفعل بعد ذلك بأسبوع زاره في المنزل، واكتشف صلاح أن الطفل قد عانى من المرض، وأجرى ثلاث جراحات في مجرى الهواء، لذلك طلب من النادي تمويل أوسكار، وبعدها حضر أوسكار ووالدته في ملعب أنفيلد، في مباراة ليفربول ضد ويست هام، التي سجل فيها صلاح هدفًا، ما جعلها مباراة رائعة في حياة أوسكار، بحسب ما وصفت والدته في تغريدتها على حسابها الشخصي.
الطفل معين يونس
كما حقق محمد صلاح أمنية الطفل الإنجليزي معين يونس المصاب بمرض جلدي، خلال حفل جوائز الأفضل فى البريميرليج بالعاصمة الإنجليزية لندن، والبداية جاءت حين طلب معين من مسؤولي تنظيم الحفل مقابلة صلاح، إذ قال الطفل خلال تصريحاته في أثناء إجراء مقابلة معه لمراسلة حفل التتويج: "أتمنى أن أقابل محمد صلاح فهو أسطورة مميزة"، وهو ما قام به الفرعون المصرى، بل والتقط معه بعض الصور التذكارية بطريقة السيلفى.