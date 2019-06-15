جريمة

ذنب نغم.. زوج الأم قتلها من التعذيب ووالدتها تسترت

شاهد عيان: الطفلة ماتت بسبب التعذيب وأمها أخدتها لبيت حماتها عشان تخفي الجريمة.. جار: شفنا "أفكار" شايلة "نغم" وكنا فاكرينها نايمة لكن كانت ميتة من الضرب
تحرير:محمد رشدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
جثة طفلة
جثة طفلة
«نغم يحيى» طفلة لا يتجاوز عمرها أصابع اليد الواحدة، على الرغم من براءتها ووجهها الملائكي لكل من يراها، فإن طفولتها لم تشفع لها عند زوج والدتها، الذي اعتاد على ضربها وتعذيبها بصورة يومية على أتفه الأسباب، ما ساعده في ذلك هو تشجيع الأم له على ضربها بزعم تربيتها وتهذيب أخلاقها، بل واشتراكها معه في ضرب «نغم» في كثير من الأوقات.. آخر الأسبوع الماضي، قام زوج الأم كالعادة بتعذيب «نغم» بسبب تبولها على نفسها، إلا أن الطفلة لم تتحمل تعذيب زوج الأم، ولفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه الغاشمتين، وبعد معرفة الأم بما حدث ابتكرت حيلة لإخفاء جريمة زوجها.
«التحرير» انتقلت إلى شارع محمد على الرفاعي، بمنطقة زنين في بولاق الدكرور، للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث الأليم الذي أفجع الأهالي. يقول صابر السيد، عامل، جار المتهم: «محمد يعمل سائقا خاصا، وهو معروف بعصبيته الزائدة وشجاره المستمر مع جيرانه، ربما السبب في ذلك عمله الدائم في الشارع
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القبض-على-متهم

«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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بسبب الاستاتيكا.. طالبة تلقى بنفسها من الطابق الثاني

ألقت طالبة نفسها من الطابق الثاني، اليوم السبت، في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، عقب انتهاء امتحان الاستاتيكا، وتم نقلها للمستشفى الغردقة العام، وتبين إصابتها بعدة كدمات متفرقة بالجسم. وكانت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تلقت من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، إخطارًا من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بإلقاء الطالبة "إيمان.ع.ع" نفسها من الدور الثاني بعد خروجها من امتحان الاستاتيكا وعليه تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.
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الرأفة للمتهم.. متى يخفف القاضي العقوبة؟

بين تطبيق القانون والرأفة مع بعض المتهمين نظرا لظروفهم الاجتماعية والنفسية أحيانا، يجلس القاضي على منصة المحكمة ممسكا بتلابيب الأمور، يمحص بعناية ويفحص باهتمام بالغ في أوراق القضية المعروضة عليه، يستوفي تحقيقاتها على الوجه الأمثل كما ينبغي، ما بين سماع شهود ومطالعة تقارير فنية وسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع عن المتهمين بما تحوي أسانيد دفوع قانونية، وفي النهاية يحجز القضية للحكم بعد إلقاء نظرة أخيرة على ما استقر في يقينه تجاه تفاصيل القضية.
محكمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
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طفل-مقتول-جثة-قتل

اعتادا تعذيبها.. حبس أم وزوجها قتلا طفلتها ببولاق

أمرت النيابة العامة، بحبس "م.ع"، عامل يبلغ من العمر 30 عاما، وزوجته "أ. ر"، لاتهام الأول بقتل نجلة الثانية، عن طريق تعذيبها وتكرار التعدي عليها بالضرب، بما أصاب الطفلة بحالة نفسية سيئة ورعب شديد، جعلها تتبول على نفسها لا إراديًا، وفى آخر مرة عاقبها زوج أمها على ذلك وأمعن فى ضربها حتى فارقت الحياة، فيما اشتركت معه الأم فى محاولة طمس معالم الجريمة، وتصوير الواقعة على أنها وفاة طبيعية جراء سقوط الطفلة من على سلم المنزل، لكن آثار التعذيب كانت جلية أمام الأطباء على جسد الطفلة بما كشف تفاصيل الجريمة الجنائية.
القبض-على-متهم

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.
جثة-طفل-مقتول-قتل

بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
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