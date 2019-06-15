سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

سواريز وميسي

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".

وأضاف سواريز: "لا يتدخل ميسي في أي قرارات تخص اللاعبين أو المدرب، وأعتقد أن الأمر ذاته في منتخب الأرجنتين، نعم يحرص البعض على معرفة رأيه في بعض الأمور، ولكن إجابته واحدة دائمًا وهي (لا تسألوني عن أي شيء، اتخذوا القرارات بأنفسكم)". وتابع المهاجم الأوروجوياني: "أتحدث مع ميسي كثيرًا عن تلك الادعاءات،