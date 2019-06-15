ضبط 80 قضية تموينية ورفع 109 حالات إشغال بالجيزة

تحرير:محمد رشدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

حملة أمنية

شنت قوات الأمن بالجيزة حملات أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبًا فى حياة المواطنين، وذلك من خلال حملات شملت الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، والمصانع الغذائية التي تعمل بدون ترخيص. وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 80 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأُخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيقات. ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية كما أسفرت الحملة الأمنية بالمنطقة الأثرية بالجيزة، عن ضبط 49 مشتبها فيه، وتنفيذ 13 حكما قضائيا، بالإضافة إلى ضبط