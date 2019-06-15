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داء الآيفون.. إدمانك لهاتفك قد يؤدي لضمور في الأوتار

على الرغم من فوائد الهواتف الذكية المتعددة خلال يومنا العادي، فإن الاستخدام المفرط لهواتفنا، قد يودي إلى تلف المخ وتغيير كبير في وظائف الدماغ
تحرير:مي فؤاد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من يومنا، حتى زاد الأمر وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل منا البعض إلى درجة الإدمان. مما أدى إلى مخاطر عدة على نمط حياتنا تمثلت في انعدام الحياة الاجتماعية والتواصل الشفهي مع من حولنا. لا يقتصر الأمر على الجانب الاجتماعي فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات مؤخرًا، أن الاستخدام المبالغ فيه للهواتف الذكية، قد يسبب العديد من الأمراض الخطيرة. حذر العديد من الأطباء حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من الهوس المفرط في استخدام الهواتف الذكية، والتي قد تؤدي إلى وباء، تم تسميته بوباء "أيدي الآيفون".
أفادت التقارير أن عددًا متزايدًا من المرضى يصابون "بالتهاب أوتار الآيفون"، حيث إن تبديل الكتابة على الشاشات التي تعمل باللمس، بدلًا من الأقلام أو الأزرار، يتسبب في تطور الألم، خاصةً عند صابع الإبهام، بسبب توقفه عن الكتابة وعدم استخدامه، طوال فترة استخدامنا للهاتف. نظرًا لعدم استخدام الإبهام في الضغط
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لفروة رأس نظيفة وخالية من القشرة.. الملح كلمة السر

مشاكل فروة الرأس من الأمور المزعجة لكل فتاة، خاصة إذا تعلقت المشاكل بقشرة الشعر أو الرائحة الكريهة، الكثير من الفتيات يفكرن في استخدام مستحضرات عناية بالشعر بأسعار باهظة دون الحصول على نتيجة إيجابية، الوصفات الطبيعية تكون مناسبة وتساعدك، ومنها الملح الذي لا يعرف الكثير منا فوائده بصرف النظر عن استخدامه في الأكل فقط، فالملح يساعد على تنظيف فروة الرأس بشكل قوي ويحمي من الفطريات والبكتيريا، كما أنه يحتوي على الكثير من المعادن التي تساعد في لمعان الشعر، في السطور التالية نتعرف على فوائد الملح للشعر..
منتجات العناية بالبشرة

السيروم لنضارة البشرة.. اعمليه في البيت بسهولة

العناية بالبشرة ووجود روتين للعناية بها من الأمور المهمة التي يجب الحرص عليها، فالسيروم من الأدوات ومستحضرات التجميل المهمة في منزلك، خاصة أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة والشعر أيضًا، كما يعد السيروم غنيا بفيتامين ج، وللسيروم أنواع وأشكال كثيرة ويمكنك استخدامه للشعر قبل استخدام المكواة والسشوار أو يستخدم لتقليل المسام في البشرة أيضًا. وفي السطور التالية نتناول طريقة عمل السيروم في المنزل بدلا من شرائه من الصيدليات والبيوتي سنترز بأسعار مرتفعة.
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تخلصي من تجاعيد الوجه بهذه الوصفات من مطبخك

تجاعيد البشرة من المفاجآت غير السارة التي تزعج الكثيرين، وبشكل خاص النساء، فالتجاعيد أو علامات الشيخوخة المبكرة كما يطلق عليها البعض، تظهر في أي وقت وغير مرتبطة بسن معينة، وتكون لعدة أسباب، منها عدم اتباع نظام غذائي صحي أو تجاهل شرب المياه بكميات كبيرة، مع كثرة استخدام المساحيق التجميلية التي ترهق البشرة وتساهم بشكل كبير في التجاعيد. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الوجه وحماية بشرتك منها بدلا من كريمات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة ولا تفيد البشرة بشكل فعال.
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منتجات الألبان.. تعرف على 5 أطعمة تزيد من الالتهابات

كلما تقدمنا في العمر، قلت كفاءة أجهزة أجسامنا، فالعظام ستصبح أقل قوة مما كانت عليه، إضافة إلى أن المفاصل لن تكون مرنة كالسابق، كل هذه الأشياء ليست سيئة على الإطلاق؛ لأن هذه هي الحياة المتغيرة دائمًا، كل ما عليك فعله أن تنتبه إلى ما تتناوله والأنشطة التي تقوم بها، من أجل الحفاظ على صحة جسمك، لذا اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة التي تحفز من الاتهابات لا يساعد على الإطلاق، فسنوات من استهلاك المفاصل بطريقة سيئة ستجعلها "تتقدم في العمر" قبل الأوان، وذلك سينتج عنه ألم مزمن وتورم ومشكلات في التنقل.
ركوب الدراجات

في اليوم العالمي لها.. اركب دراجتك وحافظ على صحتك

ركوب الدراجات خطوة مهمة لحماية البيئة وتوفير الكثير من المال، كما أنها وسيلة نقل تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكري، وحتى الموت. ولأن الدراجة وسيلة نقل لها أسعار معقولة ومناسبة للبيئة، تشجع الدول إعطاء اهتمام خاص للدراجات والتشجيع على ركوبها للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية من خلال الاحتفال باليوم العالمي للدراجات في 3 يونيو من كل عام، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدها حسبما ذكرها موقع Organic Facts.
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