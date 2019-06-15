داء الآيفون.. إدمانك لهاتفك قد يؤدي لضمور في الأوتار

على الرغم من فوائد الهواتف الذكية المتعددة خلال يومنا العادي، فإن الاستخدام المفرط لهواتفنا، قد يودي إلى تلف المخ وتغيير كبير في وظائف الدماغ

تحرير:مي فؤاد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من يومنا، حتى زاد الأمر وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل منا البعض إلى درجة الإدمان. مما أدى إلى مخاطر عدة على نمط حياتنا تمثلت في انعدام الحياة الاجتماعية والتواصل الشفهي مع من حولنا. لا يقتصر الأمر على الجانب الاجتماعي فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات مؤخرًا، أن الاستخدام المبالغ فيه للهواتف الذكية، قد يسبب العديد من الأمراض الخطيرة. حذر العديد من الأطباء حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من الهوس المفرط في استخدام الهواتف الذكية، والتي قد تؤدي إلى وباء، تم تسميته بوباء "أيدي الآيفون".

أفادت التقارير أن عددًا متزايدًا من المرضى يصابون "بالتهاب أوتار الآيفون"، حيث إن تبديل الكتابة على الشاشات التي تعمل باللمس، بدلًا من الأقلام أو الأزرار، يتسبب في تطور الألم، خاصةً عند صابع الإبهام، بسبب توقفه عن الكتابة وعدم استخدامه، طوال فترة استخدامنا للهاتف. نظرًا لعدم استخدام الإبهام في الضغط