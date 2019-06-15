داء الآيفون.. إدمانك لهاتفك قد يؤدي لضمور في الأوتار

على الرغم من فوائد الهواتف الذكية المتعددة خلال يومنا العادي، فإن الاستخدام المفرط لهواتفنا، قد يودي إلى تلف المخ وتغيير كبير في وظائف الدماغ
أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من يومنا، حتى زاد الأمر وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل منا البعض إلى درجة الإدمان. مما أدى إلى مخاطر عدة على نمط حياتنا تمثلت في انعدام الحياة الاجتماعية والتواصل الشفهي مع من حولنا. لا يقتصر الأمر على الجانب الاجتماعي فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات مؤخرًا، أن الاستخدام المبالغ فيه للهواتف الذكية، قد يسبب العديد من الأمراض الخطيرة.
حذر العديد من الأطباء حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من الهوس المفرط في استخدام الهواتف الذكية، والتي قد تؤدي إلى وباء، تم تسميته بوباء "أيدي الآيفون".
أفادت التقارير أن عددًا متزايدًا من المرضى يصابون "بالتهاب أوتار الآيفون"، حيث إن تبديل الكتابة على الشاشات التي تعمل باللمس، بدلًا من الأقلام أو الأزرار، يتسبب في تطور الألم، خاصةً عند صابع الإبهام، بسبب توقفه عن الكتابة وعدم استخدامه، طوال فترة استخدامنا للهاتف.
نظرًا لعدم استخدام الإبهام في الضغط
أفادت التقارير أن عددًا متزايدًا من المرضى يصابون "بالتهاب أوتار الآيفون"، حيث إن تبديل الكتابة على الشاشات التي تعمل باللمس، بدلًا من الأقلام أو الأزرار، يتسبب في تطور الألم، خاصةً عند صابع الإبهام، بسبب توقفه عن الكتابة وعدم استخدامه، طوال فترة استخدامنا للهاتف.
نظرًا لعدم استخدام الإبهام في الضغط على الأزرار أو الإمساك بالقلم للكتابة، تقل قوة اليد، خاصةً صابع الإبهام، نظرًا لأن حاجتنا إلى قوة الإمساك تقل، كما زعم الباحثون.
تساءل العلماء من جامعة ملقة الإسبانية، عما إذا كان اندثار الأقلام قد يتسبب في نهاية المطاف، في إصابة إبهامنا. مؤكدين أنه بسبب الاستخدام الجديد لليد، ربما يسبب ذلك الاستخدام انخفاضًا حادا في وظائف المخ، وهو ما أشارت إليه الدراسات في الفترة الأخيرة.
قال المعالج الطبيعي راكيل كانتيرو: "ضمور الإبهام أصبح أمرا عاديا بسبب ممارستنا المفرطة للهواتف الذكية؛ في الواقع، نحن نتحدث بالفعل عن التهاب الأوتار عبر الهاتف".
كما حذر العلماء من أن عادتنا في إرسال الرسائل النصية وعبر البريد الإلكتروني وتنزيل التطبيقات، تؤدي إلى الإصابة بـالتهاب مفاصل اليد.
كشف الباحثون في مجلة روماتيزمو: "في عصر الأجهزة الإلكترونية المحمولة، يستخدم العديد من الأفراد الإبهام في الكتابة على الهواتف الذكية مرات لا حصر لها يوميا، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الغشاء المفصلي".
أضافوا: "البالغون الذين يضغطون على أرقام الهواتف المحمولة بإبهامهم، يتطور الأمر لديهم ويصابون بمراحل متأخرة من التهاب الغشاء المفصلي".
يحدث التهاب الغشاء المفصلي عندما تصبح الأنسجة رخوة في المفصل، والمعروفة باسم الغشاء الزليلي.
تتشكل قاعدة كل إصبع من خمسة أغشية مفصلية والتي يمكن أن تتأثر بشكل مباشر.
يشعر العلماء بالقلق من الاستخدام الواسع للشاشات التي تعمل باللمس، حتى في المدارس، مما يعني أن عددًا قليلا يستخدم قبضة يده بطريقة صحيحة.
حذر الباحثون من أنه من المحتمل أن تفقد يدك، بسبب الاستخدام النادر للقلم والكتابة عمومًا.
أضاف البروفيسور كانترو: "انظر إلى ما حدث في أدمغة البشر، من وقت ظهور التكنولوجيا، إذ تغيرت بنية دماغهم بشكل جذري عندما بدأوا في استخدام أيديهم لتنفيذ وظائف مختلفة. نتساءل عما إذا كان مرور الوقت كان العلامة الفارقة في الوقت الحاضر بسبب هذا التغيير في استخدام الإبهام، الإصبع الرئيسية المتورطة في ضعف وظائف اليد البشرية".
يشعر الخبراء بالقلق حتى من أن الاستخدامات الجديدة لليد، يمكن أن تؤثر على دماغنا.
كتب الباحثون: "هل نشاط اليد له علاقة بنشاط الدماغ؟ هل هناك علاقة بين استخدام اليد وتحريكها ونشاط الدماغ؟". مستشهدين بأن قلة تحريك العظام، تسبب التهاب المفاصل، وتقلل من حركتنا الطبيعية.
تم ربط ذلك بتغيير نشاط المخ عندما يحاول الأشخاص تحريك أيديهم. كما تبين أن لمس الأيدي لشيء صلب بشكل متكرر يغير من نشاط اليد في القشرة الحسية الجسدية الأولية. تتحكم هذه المنطقة من الدماغ في الإحساس باللمس ودرجة الحرارة.
كتب الباحثون "أن تطور استخدام اليد البشرية قد أعطى جنسنا البشري الفرصة للتطور إلى أنشطة أكثر تعقيدًا. مما يمكن أن يكون له تأثير على تطور وظائف المخ. هل لليد القدرة على إصابتنا بالتلف في الدماغ؟".
بعبارة أخرى، من خلال تخلينا عن استخدام اليد، هل التكنولوجيا ستقلل من وظائف عقولنا؟؛ فقط الوقت والعلم سوف يجيبان عن هذا السؤال.