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روحاني: إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي من جانب واحد

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
حسن روحاني
حسن روحاني
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، قائلا إنه يتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم. ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقَد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه: "أن تنفيذ إيران الكامل لتعهداتها قد حظي بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا، ورغم خروج أمريكا من الاتفاق واستئنافها إجراءات الحظر أحادية الجانب، وكذلك الدعم الضئيل للاتفاق من قبل سائر الأعضاء".
وأضاف روحاني: "إننا ما زلنا نؤمن بأن تنفيذ التعهدات المقبولة من قبل جميع الأطراف المعنية يؤدي دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي".وأضاق الرئيس الإيراني: "الآن وقد ثبت للجميع حسن نوايانا، فيما تنتهك أمريكا القانون، فإننا إذ نعلن استعدادنا لأي نوع من التعاون، فقد قررنا ـ وفقا للمادتين 26 و
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صحف-سعودية

صحف سعودية: إيران تتنصل من هجوم عمان وسط قلق دولي

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في بحر العرب عناوين تلك الصحف، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تصاعد القلق الدولي أمس غداة الاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان، بينما ظهرت أدلة إضافية على تورط إيران في الحادث. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط، وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز": "إنهم فعلوا ذلك لأننا رأينا القارب وهم يحاولون إزالة اللغم".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
الحرب - أرشيفية

زي انهاردة..هاجمت 6 دول عربية جيش الاحتلال في فلسطين

في مثل هذا اليوم 15 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 1957: بريطانيا تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها. وفي عام 1805: بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي. وفي عام 1918: نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
مطار-طرابلس

الجيش الليبي يتصدى لهجمات على مطار طرابلس

أفادت قناة «العربية - الحدث»، السبت، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها هجوما لفصائل حكومة الوفاق الليبية. وبحسب القناة، قالت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، مساء أمس الجمعة، إن قواتها دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته. وأوضحت المصادر التاعة لحكومة الوفاق أن «المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على المطار».
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دونالد-ترامب (5)

بعد هجوم خليج عمان.. ترامب: مستعد للتباحث مع إيران

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشان حادث استهداف ناقلة نفط في خليج عمان، صباح أمس الخميس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استعداده لعقد محادثات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه مستعدة لذلك، قائلا: "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لست في عجلة". وحول الآلية التي سيتعامل بها مع إيران وكيفية منع مثل هذه الحادثة في المستقبل رد ترامب: "سنرى ما سيحدث".
نفط ايران

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركات النفط في إيران

قررت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية. واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للحرس الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، 10 مشاريع بـ22 مليار دولار، أي 4 أضعاف الميزانية للحرس الإيراني.
ترامب

ترامب: إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط بسبب إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران. وأوضح ترامب حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط سيتم نشرها لأغراض وقائية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، قد أكد أمس أن واشنطن تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودها المنتشرين أصلاً في هذه المنطقة، مضيفاً: "نعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران".
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
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