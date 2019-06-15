روحاني: إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي من جانب واحد

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

حسن روحاني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، قائلا إنه يتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم. ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقَد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه: "أن تنفيذ إيران الكامل لتعهداتها قد حظي بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا، ورغم خروج أمريكا من الاتفاق واستئنافها إجراءات الحظر أحادية الجانب، وكذلك الدعم الضئيل للاتفاق من قبل سائر الأعضاء".

وأضاف روحاني: "إننا ما زلنا نؤمن بأن تنفيذ التعهدات المقبولة من قبل جميع الأطراف المعنية يؤدي دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي".وأضاق الرئيس الإيراني: "الآن وقد ثبت للجميع حسن نوايانا، فيما تنتهك أمريكا القانون، فإننا إذ نعلن استعدادنا لأي نوع من التعاون، فقد قررنا ـ وفقا للمادتين 26 و