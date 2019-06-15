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تغيب 190 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان اليوم بلغ 3214 طالبًا، حضر منهم 3024 وتغيب 190 طالبا وطالبة، وذلك مع بداية الأسبوع الثانى من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى طلاب الشعبة العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، كما أدى الطلاب المكفوفون بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور امتحان مادة الجغرافيا "الورقة الأولى"، مؤكدًا أن امتحانات اليوم سارت في جو ساده الهدوء والنظام ولم تتلق غرفة العمليات حتى الآن أي إخطارات أو شكاوى.
وطالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسير على الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، والمرور المستمر على الاستراحات وتزويدها بكل وسائل الراحة والمعيشة مع قيام مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

طلاب الإسكندرية عن أسئلة الاستاتيكا: من خارج المنهج

سادت حالة من الحزن والغضب بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عقب الانتهاء من امتحان مادة الاستاتيكا، بسبب صعوبة بعض أسئلة الامتحان لعدم وجود الوقت الكافي للانتهاء من الأسئلة ومراجعتها بشكل كافى. وقالت نسرين محمود البدري طالبة بمدرسة المنار الثانوية بمحطة الرمل، إن أغلب أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا جاءت من خارج المنهج الدراسي وغير متوقعة على الرغم من عدم وجود الوقت الكافي للتأكد من الانتهاء من مراجعة الإجابات بشكل صحيح.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
استخدام-الاله-الحاسبة-فى-الامتحانات

التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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استخدام-الاله-الحاسبة-فى-الامتحانات

التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-الفيوم

تسريب أجزاء من امتحان «الاستاتيكا» لطلاب الثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكتروني، صور من امتحان "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان، وعلق بعض الطلاب على منشور الأسئلة بأنهم يريدون حل الأسئلة أيضا. وأكد مسؤولو امتحانات الثانوية، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتبع أجزاء الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسؤول عن تصويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة. كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة من نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى التي بدأت اليوم أولى أيام التصحيح فيها داخل الكنترولات.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (2)

حزن بين طالبات مطروح من الإستاتيكا بسبب قصر الوقت

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، في رابع أيامها بمحافظة مرسى مطروح، حالة من الحزن بين عدد من طالبات الثانوية من امتحان الإستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان يحتاج لوقت أطول للانتهاء من الإجابة عنه، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة وكذلك لإحكام سيطرة الهدوء للطلاب، ووجود أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
طلاب-الثانوية-العامة

الثانوية العامة: إجراءات جديدة لمكافحة الغش

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659 ألفا و253 طالبا في 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة.
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