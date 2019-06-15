تغيب 190 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان اليوم بلغ 3214 طالبًا، حضر منهم 3024 وتغيب 190 طالبا وطالبة، وذلك مع بداية الأسبوع الثانى من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى طلاب الشعبة العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، كما أدى الطلاب المكفوفون بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور امتحان مادة الجغرافيا "الورقة الأولى"، مؤكدًا أن امتحانات اليوم سارت في جو ساده الهدوء والنظام ولم تتلق غرفة العمليات حتى الآن أي إخطارات أو شكاوى.

وطالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسير على الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، والمرور المستمر على الاستراحات وتزويدها بكل وسائل الراحة والمعيشة مع قيام مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة