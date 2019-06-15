مسلسل «جن» يفتح النار على نتفلكس بسبب مشاهده الخارجة

هجوم كبير طال شبكة «نتفلكس» بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «جن»، الذي تم تصويره فى الأردن، ومطالبة بوقف بثه بسبب ما يحتويه من مشاهد خارجة وألفاظ بذيئة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

مسلسل جن - شبكة نتفلكس

هناك الكثير من الأساطير حول الجن التي توارثناها وكانت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا العربية، رغم رفض البعض لها، ولكن تبقى هذه القصص مادة مثيرة للجميع بمختلف معتقداتهم، وهذا تحديدًا ما اختارته شبكة «نتفلكس» لإنتاج أول مسلسل عربي.. «جن» الذى تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الأردنيين بمرحلة الثانوية، جميعهم فى سن المراهقة، تنطلق أحداثه من خروجهم فى رحلة مدرسية إلى مدينة البترا السياحية، وهناك تقع الكثير من الأحداث غير المتوقعة، تنتج عنها اندماج بين عالمي الإنس والجن، (جني) خير و(جنية) شريرة يحولان عالم البشر إلى معركة دموية بطلها القوة الخارقة.

مسلسل «جن» يحمل تصنيفا عمريا (+16)، وتقع أحداثه فى 5 حلقات، مدة كل منها لا تتعدى الـ30 دقيقة، أبطاله أغلبهم شباب لم يسبق لهم الوقوف أمام الكاميرا، وهذا لا يقلل من شأن العمل فهناك الكثير من المسلسلات التي تقوم على الوجوه الجديدة، وتحقق نجاحا كبيرا، وهذه ليست الازمة التي أدت إلى مخاطبة المدعي