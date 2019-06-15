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مسلسل «جن» يفتح النار على نتفلكس بسبب مشاهده الخارجة

هجوم كبير طال شبكة «نتفلكس» بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «جن»، الذي تم تصويره فى الأردن، ومطالبة بوقف بثه بسبب ما يحتويه من مشاهد خارجة وألفاظ بذيئة
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
مسلسل جن - شبكة نتفلكس
مسلسل جن - شبكة نتفلكس
هناك الكثير من الأساطير حول الجن التي توارثناها وكانت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا العربية، رغم رفض البعض لها، ولكن تبقى هذه القصص مادة مثيرة للجميع بمختلف معتقداتهم، وهذا تحديدًا ما اختارته شبكة «نتفلكس» لإنتاج أول مسلسل عربي.. «جن» الذى تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الأردنيين بمرحلة الثانوية، جميعهم فى سن المراهقة، تنطلق أحداثه من خروجهم فى رحلة مدرسية إلى مدينة البترا السياحية، وهناك تقع الكثير من الأحداث غير المتوقعة، تنتج عنها اندماج بين عالمي الإنس والجن، (جني) خير و(جنية) شريرة يحولان عالم البشر إلى معركة دموية بطلها القوة الخارقة.
مسلسل «جن» يحمل تصنيفا عمريا (+16)، وتقع أحداثه فى 5 حلقات، مدة كل منها لا تتعدى الـ30 دقيقة، أبطاله أغلبهم شباب لم يسبق لهم الوقوف أمام الكاميرا، وهذا لا يقلل من شأن العمل فهناك الكثير من المسلسلات التي تقوم على الوجوه الجديدة، وتحقق نجاحا كبيرا، وهذه ليست الازمة التي أدت إلى مخاطبة المدعي
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الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان اليوم

قرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم السبت فى السادسة مساءً بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بحضور السفير الفلسطينى بالقاهرة نيابة عن الرئيس، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة. كُرم "شعبان" مؤخرا فى مهرجان هرم الإبداع، فى الدورة الثانية له، على مشواره الفني وأعماله المتميزة، فى حفل أقيم بدار الأوبرا تحت عنوان «أفضل مئة شخصية مؤثرة بالوطن العربي»، وشهدت تلك الدورة تكريم الفنانة سماح أنور أيضًا.
مسلسل-جن-الاردنى

نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.
جمال-سليمان

جمال سليمان: تحية للشعب المصري.. مواقف ترفع الرأس

وجه الفنان السوري القدير جمال سليمان، الشكر للدولة والشعب المصري لمواقفهم تجاه المواطنين السوريين الذين انتقلوا للعيش في مصر منذ اندلاع الأزمة السورية. وكتب جمال سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "رب ضارة نافعة.. هناك أشياء تحدث تبدو للوهلة الأولى سيئة، إلا أننا نكتشف بعد فترة أن هذه الضارة قد يكون لها نفع ما، إن رد فعل الشعب المصري العظيم والدولة المصرية التي نقدرها ونحترمها، على البلاغ المقدم للنائب العام بشأن أموال السوريين وأشغالهم كانت أكثر من رائعة".
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مسلسل-جن-الاردنى

نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.
نتفليكس (2)

«نتفليكس» ترد على وقف عرض مسلسلها في الأردن

أصدرت الشبكة الأمريكية "نتفليكس"، بيانًا ردت فيه على قرار النائب العام في عمان، وقف عرض "جن"، وهو أول مسلسل عربي تنتجه الشركة. وجاء في البيان المنشور عبر حساب الشبكة على تويتر: "تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".
مسلسل-جن-الاردنى

الأردن توقف عرض مسلسل «جن»: به مشاهد خارجة

حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من مسلسل "جن"، الذي يعرض على شبكة «نتفليكس» كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة. الانتقادات جاءت بسبب ما قاله متابعون إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومشاهد خارجة، بحسب صحف أردنية، نقلت خبرًا اليوم يفيد مخاطبة المدعي العام في الأردن للهيئة الملكية للأفلام وهيئة المرئي والمسموع من أجل وقف بث المسلسل، إلا أنهما نفتا مسؤوليتهما، فطالب النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل.
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صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.
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