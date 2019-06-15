مسلسل «جن» يفتح النار على نتفلكس بسبب مشاهده الخارجة

هجوم كبير طال شبكة «نتفلكس» بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «جن»، الذي تم تصويره فى الأردن، ومطالبة بوقف بثه بسبب ما يحتويه من مشاهد خارجة وألفاظ بذيئة
هناك الكثير من الأساطير حول الجن التي توارثناها وكانت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا العربية، رغم رفض البعض لها، ولكن تبقى هذه القصص مادة مثيرة للجميع بمختلف معتقداتهم، وهذا تحديدًا ما اختارته شبكة «نتفلكس» لإنتاج أول مسلسل عربي.. «جن» الذى تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الأردنيين بمرحلة الثانوية، جميعهم فى سن المراهقة، تنطلق أحداثه من خروجهم فى رحلة مدرسية إلى مدينة البترا السياحية، وهناك تقع الكثير من الأحداث غير المتوقعة، تنتج عنها اندماج بين عالمي الإنس والجن، (جني) خير و(جنية) شريرة يحولان عالم البشر إلى معركة دموية بطلها القوة الخارقة.
مسلسل «جن» يحمل تصنيفا عمريا (+16)، وتقع أحداثه فى 5 حلقات، مدة كل منها لا تتعدى الـ30 دقيقة، أبطاله أغلبهم شباب لم يسبق لهم الوقوف أمام الكاميرا، وهذا لا يقلل من شأن العمل فهناك الكثير من المسلسلات التي تقوم على الوجوه الجديدة، وتحقق نجاحا كبيرا، وهذه ليست الازمة التي أدت إلى مخاطبة المدعي
مسلسل «جن» يحمل تصنيفا عمريا (+16)، وتقع أحداثه فى 5 حلقات، مدة كل منها لا تتعدى الـ30 دقيقة، أبطاله أغلبهم شباب لم يسبق لهم الوقوف أمام الكاميرا، وهذا لا يقلل من شأن العمل فهناك الكثير من المسلسلات التي تقوم على الوجوه الجديدة، وتحقق نجاحا كبيرا، وهذه ليست الازمة التي أدت إلى مخاطبة المدعي العام في الأردن للهيئة الملكية للأفلام وهيئة المرئي والمسموع من أجل وقف بث المسلسل، وخروج المجتمع الأردني إلى مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا رفضه التام للمسلسل كونه يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني.
ألفاظ ومشاهد خارجة بمسلسل «جن»
تعود حالة الغضب التي انتابت الشعب الأردني بعد مشاهدة أول مسلسل عربي من إنتاج «نتفلكس» يتم تصويره فى مدينة البترا، إلى عدة أسباب؛ احتواء المسلسل على مشاهد حميمية للمراهقين، ومن بين المشاهد التي لاقت انتقادات لاذعة التي جمعت بين «ميرا» و«فادي» وهما يقبلان بعضهما داخل أتوبيس المدرسة، وغيرها من المشاهد التي اعترض عليها الأردنيون كونها مشاهد خارجة، على حد وصفهم.
كما يتضمن المسلسل ألفاظا بذيئة يتداولها الطلاب فيما بينهم، وكأنها لغاتهم المتعارف عليها، فضلا عن العلاقات المتحررة بين الشباب التي وجدها الأردنيون لا تمثلهم، ولا يوجد مثل هذه الأشياء تحدث داخل مجتمعهم، فضلا عن مشاهد تناول الشباب الكحول التي انتقدها الجمهور.
الحكومة الأردنية تتبرأ من المسلسل
وأمام هذا الغضب الشعبي لم يكن أمام المسئولين الأردنيين سوى التبرؤ من مسلسل «جن» ومحاولة وقفه، حيث خاطب أمس الجمعة، المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لما يحتوى على ألفاظ ومشاهد خارجة، وسلوكيات لا تتناسب مع الآداب العامة، وأكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، فى تصريحات صحفية، أن «جن» تم تصويره فى الأردن دون علم النقابة، وأن الممثلين المشاركين فيه ليسوا مسجلين فى النقابة.
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وفى الوقت الذى خرجت فيه الجهات الحكومية تعلن اعتراضها على المسلسل كونه يسيء لصورة الأردن -على حد وصفهم- تم تداول أوراق رسمية تفيد بحصول «نتفلكس» على تصريح من قبل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، من أجل السماح لهم بتصوير المسلسل وتسهيل عملية التصوير وهو ما تمت الموافقة عليه، وهذا ما وضع الحكومة فى موقف سيئ أمام شعبها.
الهيئة الأردنية للأفلام ترد على منتقديها
وخرجت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، توضح موقفها أمام شعبها، حيث أكدت فى عدة نقاط، أن دورها هو تشجيع الإنتاج المحلي واستقطاب الإنتاج الأجنبي فى البلد وتسهيل التصوير، ولا يوجد نص قانوني يجعلها رقيبة على المحتوى الذي سيتم تصويره، وأن المسلسل معروض على منصة «نتفلكس» التي ليست متاحة سوى للمشتركين بها، كما نوهت بأن المسلسل قصة خيالية وليست وثائقية ولا تعكس الواقع فى الأردن، وربما هذا البيان لم يهدئ حالة الغضب التى انتابت الشعب الأردني، الذى رفض كل ما جاء بالبيان، خاصة مع توضيح الهيئة وجود آراء متباينة حول المسلسل داخل المجتمع الأردني ما بين مؤيد ومعارض.
«نتفلكس» تدافع عن فريق عمل «جن»
ووصل حدة غضب الأردنيين من «جن» إلى الهجوم بشكل مباشر على فريق عمل المسلسل، وهذا ما جعل شبكة «نتفلكس» تخرج عن صمتها وتصفهم بالمتنمرين، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة».
فى النهاية.. انتقاد الغالبية العظمى لـ«جن» الذي تم تصويره فى مدينة البترا بالأردن، كونه أول مسلسل عربي يعرض على شبكة «نتفلكس» التى وصل عدد مشاركيها إلى 139 مليونا في 2018، وهو رقم كبير، لذلك لم يفضل أن تكون هذه هي الصورة المنعكسة لدى أغلب مشتركيها عن الثقافة العربية والشرق الأوسط، خاصة مع شعورهم بأن المسلسل أخذ فقط فكرة (الجن) التي تعد جزءا من الثقافة العربية ومن ثم صنعت قصة خيالية وبعيدة تماما عن الواقع العربي، لا تعبر عن عاداته وتقاليده وقيمه، وجاءت أقرب إلى الثقافة الغربية من حيث التحرر.