سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية عراقية

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

العراق

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية عراقية شمال بغداد تستضيف مدربين أمريكيين، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل له. وسقط أمس الجمعة، صاروخ من نوع كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الجادرية، المقابل للسفارة الأمريكية وسط بغداد في العراق، وذلك حسبما أفاد "سكاي نيوز". من ناحية أخرى، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط في موقع هجوم خليج عمان، الذي وقع الخميس الماضي، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها.

وقالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس في خليج عُمان- أنه يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".من جانبها، أصدرت شركة فرنتلاين المالكة للناقلة فرنت ألتير -الناقلة