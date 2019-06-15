حملة إزالة وتطهير لـ«عشش كوبري الخشب» ببولاق

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

عشش السودان أرشيفية

قامت قوات أمن الجيزة، بتطويق المنطقة المحيطة بكوبري الخشب، وكوبري همفرس، لتأمين حملة إزالة عشش السكك الحديد في بولاق الدكرور، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 عشة بالسكة الحديد، وشدد اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة على حسن معاملة المواطنين والتصدى لأي محاولات عنف أو شغب قد تنشب من الأهالي، قامت قوات الأمن بالجيزة، بشن حملات أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبًا على حياة المواطنين، وذلك من خلال حملات شملت الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، والمصانع الغذائية التي تعمل بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 80 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث