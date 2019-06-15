حزن بين طالبات مطروح من الإستاتيكا بسبب قصر الوقت

تحرير:محمد العمدة ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

صورة أرشيفية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، في رابع أيامها بمحافظة مرسى مطروح، حالة من الحزن بين عدد من طالبات الثانوية من امتحان الإستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان يحتاج لوقت أطول للانتهاء من الإجابة عنه، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة وكذلك لإحكام سيطرة الهدوء للطلاب، ووجود أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، 377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، 389 لجنة سير بقطاع المنصورة، 347 لجنة سير بقطاع أسيوط. كما يوجد 76 مركزا لتوزيع الأسئلة،