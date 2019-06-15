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تسريب أجزاء من امتحان «الاستاتيكا» لطلاب الثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
نشرت صفحات الغش الإلكتروني، صور من امتحان "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان، وعلق بعض الطلاب على منشور الأسئلة بأنهم يريدون حل الأسئلة أيضا. وأكد مسؤولو امتحانات الثانوية، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتبع أجزاء الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسؤول عن تصويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة. كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة من نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى التي بدأت اليوم أولى أيام التصحيح فيها داخل الكنترولات.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش سوف يقوم بالتعرف على الطالب الناشر للورقة وسيتم القبض عليه وسوف يحاسب هو والملاحظ والمراقب.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت في 8 يونيو وتنتهي 3 يوليو، ويؤديها نحو 659253 طالب وطالبة بـ1817 لجنة على مستوى الجمهورية.وأكد نائب رئيس عام امتحانات
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الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (2)

حزن بين طالبات مطروح من الإستاتيكا بسبب قصر الوقت

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، في رابع أيامها بمحافظة مرسى مطروح، حالة من الحزن بين عدد من طالبات الثانوية من امتحان الإستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان يحتاج لوقت أطول للانتهاء من الإجابة عنه، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة وكذلك لإحكام سيطرة الهدوء للطلاب، ووجود أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

تغيب 190 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان اليوم بلغ 3214 طالبًا، حضر منهم 3024 وتغيب 190 طالبا وطالبة، وذلك مع بداية الأسبوع الثانى من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى طلاب الشعبة العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، كما أدى الطلاب المكفوفون بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور امتحان مادة الجغرافيا "الورقة الأولى"، مؤكدًا أن امتحانات اليوم سارت في جو ساده الهدوء والنظام ولم تتلق غرفة العمليات حتى الآن أي إخطارات أو شكاوى.
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بعد شكاوى التعبير.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

علقت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، على ما أثير من بعض طلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات، بشأن سؤال التعبير الوظيفي في امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، وكونه جاء يطلب من الطالب كتابة تقرير بصيغة الماضي؛ إذ أكدت المصادر، أنه سيتم مراعاة ذلك فى أعمال التصحيح، موضحة أن الطالب الذى أجاب بصيغة الماضى أو المستقبل عن سؤال التعبير، سوف يحصل على درجة السؤال كاملة، ولكن أوضحت المصادر أن هناك شرطا وحيدا وهو أن يكون الطالب قد كتب بلغة تعبيرية سليمة.
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32 حالة مرضية في أول أيام الثانوية العامة.. الصحة تعلن التفاصيل

انطلقت اليوم، امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية، لمواجهة أي طوارئ، وجهزت وزارة الصحة السكان، غرفة مركزية بمقر هيئة التأمين الصحي، لمتابعة التأمين الطبي للامتحانات، والتي بدأت أعمالها مبكرا مع اليوم الأول للامتحانات باستقبال 32 بلاغا لحالات مرضية، على مستوى المحافظات، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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