تسريب أجزاء من امتحان «الاستاتيكا» لطلاب الثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

امتحانات - أرشيفية

نشرت صفحات الغش الإلكتروني، صور من امتحان "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان، وعلق بعض الطلاب على منشور الأسئلة بأنهم يريدون حل الأسئلة أيضا. وأكد مسؤولو امتحانات الثانوية، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتبع أجزاء الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسؤول عن تصويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة. كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة من نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى التي بدأت اليوم أولى أيام التصحيح فيها داخل الكنترولات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش سوف يقوم بالتعرف على الطالب الناشر للورقة وسيتم القبض عليه وسوف يحاسب هو والملاحظ والمراقب.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت في 8 يونيو وتنتهي 3 يوليو، ويؤديها نحو 659253 طالب وطالبة بـ1817 لجنة على مستوى الجمهورية.وأكد نائب رئيس عام امتحانات