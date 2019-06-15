«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تحرير:أمينة محمود ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

امتحانات - أرشيفية

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.

وأضاف عبد الحكم، أن التأمين بالكامل مسؤولية الشرطة وإذا وقعت أي أحداث شغب تبدأ الوزارة تطبيق إجراءاتها الاحترازية الجديدة. وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة،