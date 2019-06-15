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«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تحرير:أمينة محمود ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
وأضاف عبد الحكم، أن التأمين بالكامل مسؤولية الشرطة وإذا وقعت أي أحداث شغب تبدأ الوزارة تطبيق إجراءاتها الاحترازية الجديدة. وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة،
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ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.
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طلاب الإسكندرية عن أسئلة الاستاتيكا: من خارج المنهج

سادت حالة من الحزن والغضب بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عقب الانتهاء من امتحان مادة الاستاتيكا، بسبب صعوبة بعض أسئلة الامتحان لعدم وجود الوقت الكافي للانتهاء من الأسئلة ومراجعتها بشكل كافى. وقالت نسرين محمود البدري طالبة بمدرسة المنار الثانوية بمحطة الرمل، إن أغلب أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا جاءت من خارج المنهج الدراسي وغير متوقعة على الرغم من عدم وجود الوقت الكافي للتأكد من الانتهاء من مراجعة الإجابات بشكل صحيح.
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التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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حزن بين طالبات مطروح من الإستاتيكا بسبب قصر الوقت

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، في رابع أيامها بمحافظة مرسى مطروح، حالة من الحزن بين عدد من طالبات الثانوية من امتحان الإستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان يحتاج لوقت أطول للانتهاء من الإجابة عنه، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة وكذلك لإحكام سيطرة الهدوء للطلاب، ووجود أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
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امتحانات الجامعات

طالبة المنيا تتهم «التعليم» باستبدال ورقة إجابتها: مستقبلي ضاع

قالت مارلين إسحق سعد جابر، ابنة مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والطالبة في الصف الثالث الثانوي، إنها أدت امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة جمال برعي، وجاوبت على كافة الأسئلة إجابات صحيحة، وفقا لمراجعتها للامتحان مع أحد المدرسين، وأنها لم تترك ورقة الإجابة فارغة كما أخطرها كنترول أسيوط. وأضافت: "الورقة الفارغة أكيد مش بتاعتي، أنا ورقتي مليانة إجابات ولو تركت الورقة فاضية كنت مضيت على محضر أو ورقة تفيد بذلك". وأكد والدها، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات أن ورقة إجابة اللغة العربية لا تمت بابنته بصلة، لافتا أنه تم تبديلها.
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ضبط 3 حالات غش بالهاتف المحمول في كفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 3 حالات غش فردي بلجنة الشهيد لطفي العشري ببيلا، لطلاب كان بحوزتهم هواتف محمولة، وتم سحب الهواتف منهم، مؤكدة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة. وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن قوات الأمن موجودة بشكل مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في بيلا والحامول، ولن يسمح بوجود أي حالات غش جماعي على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستتابع خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
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21 سيارة إسعاف لتأمين لجان الثانوية العامة ببني سويف

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم السبت، إنه تم الدفع بأطباء وزائرات صحيات بالتعاون مع التأمين الصحي داخل لجان الثانوية العامة وتزويدهم بجميع الأدوية الخاصة بالطوارئ والمستلزمات وكل التجهيزات تحسبًا لأي ظروف يتعرض لها الطلاب داخل اللجان تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف. من جانبه أعلن الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف ببني سويف، أنه تم الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة والبالغ عددها 49 لجنة.
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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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