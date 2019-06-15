جريمة

تجديد حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «نخاس الشرقية»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فتاة مراهقة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل وذبح شقيقتيها، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدها بعلاقتها العاطفية مع أحد شباب المنطقة ومحادثتهما الهاتفية في غياب والديها، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
كان أهالي قرية النخاس التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، عثروا على شقيقتين، إحداهما تُدعى «إيمان.م» طالبة بالصف الأول الإعدادي، في الثالثة عشر من عمرها، جثة هامدة مذبوحة برقبتها، وشقيقتها «سامية» في الحادية عشر من عمرها، مصابة بجرح قطعي في الرقبة وإصابتها بالغة. وتوصلت التحريات،
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القبض-على-متهم

«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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بسبب الاستاتيكا.. طالبة تلقى بنفسها من الطابق الثاني

ألقت طالبة نفسها من الطابق الثاني، اليوم السبت، في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، عقب انتهاء امتحان الاستاتيكا، وتم نقلها للمستشفى الغردقة العام، وتبين إصابتها بعدة كدمات متفرقة بالجسم. وكانت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تلقت من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، إخطارًا من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بإلقاء الطالبة "إيمان.ع.ع" نفسها من الدور الثاني بعد خروجها من امتحان الاستاتيكا وعليه تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.
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الرأفة للمتهم.. متى يخفف القاضي العقوبة؟

بين تطبيق القانون والرأفة مع بعض المتهمين نظرا لظروفهم الاجتماعية والنفسية أحيانا، يجلس القاضي على منصة المحكمة ممسكا بتلابيب الأمور، يمحص بعناية ويفحص باهتمام بالغ في أوراق القضية المعروضة عليه، يستوفي تحقيقاتها على الوجه الأمثل كما ينبغي، ما بين سماع شهود ومطالعة تقارير فنية وسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع عن المتهمين بما تحوي أسانيد دفوع قانونية، وفي النهاية يحجز القضية للحكم بعد إلقاء نظرة أخيرة على ما استقر في يقينه تجاه تفاصيل القضية.
محكمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
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هنقول لأبوكي| قصة مراهقة ذبحت شقيقتيها بعد «التراويح»

فتاة في الـ17 من عمرها تذبح إحدى شقيقتيها وتقطع رقبة الأخرى بعدما هدداها بإخبار والدها بتفاصيل علاقتها مع «حبيبها».. المتهمة استغلت غياب والديها واستدرجت الطفلتين إلى الحمام. لم يكُن يدري «حسين» الرجل البسيط ابن قرية «النخاس» التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، أن صراعه مع الدنيا بحثًا عن قوت بناته الصغار سينتهي بين عشيةٍ وضحاها بجريمة قد تعصف بحياة البنات الثلاث؛ لا لشيء إلا لأن شيطان الهوى وهاجس العواطف المراهقة ضرب عقل البنت الكبيرة وارتبطت عاطفيًا بأحد الشباب، وهي العلاقة التي كانت وبالًا على الأسرة لتفقد اثنتين من البنات ويهدد الموت الثالثة.
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حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
طعنات-سكين-جريمة

تهديد وعلاقة آثمة..مفاجأة في «مذبحة النخاس» بالشرقية

قبل مرور ساعات على واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها داخل منزل أسرتهما بقرية النخاس، كشفَّ رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، لغز الجريمة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهما الكبرى، والتي تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
سيارة -اسعاف

رعب بالشرقية.. ذبح طفلة وإصابة شقيقتها على يد مجهول

تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط الجُناة ومُرتكبي واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها بجرح غائر في الرقبة داخل أحد منازل قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز، حيث أفادت التحريات الأولية بأن القتلة مُلثمين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل الفتاتين وارتكبوا جريمتهم، فيما تجري محاولات إسعاف المصابة، وجرى التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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