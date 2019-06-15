تجديد حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «نخاس الشرقية»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

حبس - أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فتاة مراهقة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل وذبح شقيقتيها، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدها بعلاقتها العاطفية مع أحد شباب المنطقة ومحادثتهما الهاتفية في غياب والديها، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.

كان أهالي قرية النخاس التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، عثروا على شقيقتين، إحداهما تُدعى «إيمان.م» طالبة بالصف الأول الإعدادي، في الثالثة عشر من عمرها، جثة هامدة مذبوحة برقبتها، وشقيقتها «سامية» في الحادية عشر من عمرها، مصابة بجرح قطعي في الرقبة وإصابتها بالغة. وتوصلت التحريات،