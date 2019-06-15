جريمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
البداية كانت بورود بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل تدعى «شيماء.م.ال» 34 عامًا، من إحدى توابع قرية «العزيزية»، متفحمة وجثتها ملقة بجوار أحد المصارف بالقرية التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى «أحمد.ص.ال»
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«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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بسبب الاستاتيكا.. طالبة تلقى بنفسها من الطابق الثاني

ألقت طالبة نفسها من الطابق الثاني، اليوم السبت، في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، عقب انتهاء امتحان الاستاتيكا، وتم نقلها للمستشفى الغردقة العام، وتبين إصابتها بعدة كدمات متفرقة بالجسم. وكانت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تلقت من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، إخطارًا من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بإلقاء الطالبة "إيمان.ع.ع" نفسها من الدور الثاني بعد خروجها من امتحان الاستاتيكا وعليه تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.
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الرأفة للمتهم.. متى يخفف القاضي العقوبة؟

بين تطبيق القانون والرأفة مع بعض المتهمين نظرا لظروفهم الاجتماعية والنفسية أحيانا، يجلس القاضي على منصة المحكمة ممسكا بتلابيب الأمور، يمحص بعناية ويفحص باهتمام بالغ في أوراق القضية المعروضة عليه، يستوفي تحقيقاتها على الوجه الأمثل كما ينبغي، ما بين سماع شهود ومطالعة تقارير فنية وسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع عن المتهمين بما تحوي أسانيد دفوع قانونية، وفي النهاية يحجز القضية للحكم بعد إلقاء نظرة أخيرة على ما استقر في يقينه تجاه تفاصيل القضية.
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تجديد حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «نخاس الشرقية»

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فتاة مراهقة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل وذبح شقيقتيها، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدها بعلاقتها العاطفية مع أحد شباب المنطقة ومحادثتهما الهاتفية في غياب والديها، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
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تفاصيل إحالة متهمين سقطوا بـ250 «كيس» حشيش للجنايات

عقب انتهاء التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي متخصص في تهريب المواد المخدرة، وبحوزته 25 كيلو حشيش مخبأة داخل سيارات بمنطقة المعادى، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي متخصص فى تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربي للبلاد، وترويجها بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأفادت التحريات أن التشكيل يتكون من 3 أفراد، وتم ضبطهم وتبين اتهام أحدهم فى 18 قضية متنوعة وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم في أثناء وجودهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، مستقلين 3 سيارات.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
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«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
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تهديد وعلاقة آثمة..مفاجأة في «مذبحة النخاس» بالشرقية

قبل مرور ساعات على واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها داخل منزل أسرتهما بقرية النخاس، كشفَّ رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، لغز الجريمة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهما الكبرى، والتي تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
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