إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

محكمة - أرشيفية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.

البداية كانت بورود بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل تدعى «شيماء.م.ال» 34 عامًا، من إحدى توابع قرية «العزيزية»، متفحمة وجثتها ملقة بجوار أحد المصارف بالقرية التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى «أحمد.ص.ال»