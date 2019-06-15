رياضة

مع اقترابه من الرحيل.. أي الأندية تناسب كوتينيو؟

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
يبحث برشلونة عن بيع بعض لاعبيه لتوفير الأموال للصفقات الجديدة، وسيكون أبرز المنتظر رحيلهم عن صفوف البارسا هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فأي وجهة هي الأنسب لكوتينيو؟ عند النظر إلى باريس سان جيرمان، نجد أنه يرغب في تدعيم صفوفه لمحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة لكوتينيو للعب إلى جوار مواطنه نيمار، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما في المنتخب البرازيلي، وسيكون من المستبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، في ظل امتلاك الفريق الكثير من المواهب في نفس مركز كوتينيو.
ومن الوجهات المحتمل الانتقال إليها هي تشيلسي، ولكن في حال تم رفع عقوبة الإيقاف عن الفريق في إبرام الصفقات، حينها سيسعى البلوز لاستثمار أموال بيع نجم الفريق إيدين هازارد في شراء نجوم جدد. أما عن ليفربول، فلا تجد فرصة لعودة كوتينيو للريدز، خاصة أن مدرب الفريق يورجين كلوب يسعى بشكل أساسي للتعاقد مع مدافع
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بيراميدز-والداخلية (4)

رئيس الزمالك: رئيس بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
تتويج-البرتغال‎

رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019

توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (2)

مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
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منتخب-البرازيل

في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.
فيليب-كوتينيو (1)

كوتينيو: لم أقدم المستويات المتوقعة مني هذا الموسم

يقدم فيليب كوتينيو مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي عل جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ويأتي ذلك المستوى في الوقت الذي تعرض له في الموسم المنقضي إلى انتقادات لاذعة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة بسبب انخفاض مستواه وعدم تقديمه المستويات المتوقعة بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018، أملًا في أن يكون الخليفة للرسام الإسباني أندريس إنيستا والذي رحل العام الماضي للدوري الياباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
فرحة فينالدوم لاعب ليفربول (2)

بطل موقعة برشلونة يخشى الغياب عن نهائي الأبطال

أكد متوسط الميدان الهولندي جيورجينو فينالدوم، أنه سيشعر بالإحباط الكبير إذا لم يشارك أساسيا غدًا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وشارك فينالدوم في نهائي البطولة الأوروبية الموسم الماضي أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أنه لم يشارك سوى كبديل في مباراة برشلونة في إياب نصف النهائي هذا الموسم، والتي سجل خلالها هدفين من رباعية الريدز، وعن ذلك قال: "لا يوجد أي ضمان لمشاركتك في النهائي، ولكن سنرى، شعرت بالغضب لعدم المشاركة أمام برشلونة أساسيا، ولكن هذا طبيعي".
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