مع اقترابه من الرحيل.. أي الأندية تناسب كوتينيو؟

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

فيليب كوتينيو

يبحث برشلونة عن بيع بعض لاعبيه لتوفير الأموال للصفقات الجديدة، وسيكون أبرز المنتظر رحيلهم عن صفوف البارسا هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فأي وجهة هي الأنسب لكوتينيو؟ عند النظر إلى باريس سان جيرمان، نجد أنه يرغب في تدعيم صفوفه لمحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة لكوتينيو للعب إلى جوار مواطنه نيمار، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما في المنتخب البرازيلي، وسيكون من المستبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، في ظل امتلاك الفريق الكثير من المواهب في نفس مركز كوتينيو.

ومن الوجهات المحتمل الانتقال إليها هي تشيلسي، ولكن في حال تم رفع عقوبة الإيقاف عن الفريق في إبرام الصفقات، حينها سيسعى البلوز لاستثمار أموال بيع نجم الفريق إيدين هازارد في شراء نجوم جدد. أما عن ليفربول، فلا تجد فرصة لعودة كوتينيو للريدز، خاصة أن مدرب الفريق يورجين كلوب يسعى بشكل أساسي للتعاقد مع مدافع