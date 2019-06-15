كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
كوتينيو
أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
وواصل كوتينيو: "فيرمينو منحني تمريرة كانت 90% من الهدف. نحن سعداء للغاية بالنتيجة وبظهورنا الأول" في البطولة التي تستضيفها بلاده حتى السابع من الشهر المقبل، مبرزا أن "الفريق بكامله قدم مباراة كبيرة".
وعن دفاع بوليفيا، أكد زميله فيرمينو، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن الخصم كان "صعبا للغاية" لا سيما
وواصل كوتينيو: "فيرمينو
منحني تمريرة كانت 90% من الهدف. نحن سعداء للغاية بالنتيجة وبظهورنا الأول" في البطولة التي تستضيفها بلاده حتى السابع من الشهر المقبل، مبرزا أن "الفريق بكامله قدم مباراة كبيرة".
وعن دفاع بوليفيا
، أكد زميله فيرمينو، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن الخصم كان "صعبا للغاية" لا سيما في المباراة الافتتاحية، وأشار: "المباريات الأولى دائما ما تكون صعبة بسبب التوتر. ولكننا قدمنا شوطا ثانيا كبيرا واستحققنا الفوز ونحن سعداء".
وسجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو
، في افتتاح النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.