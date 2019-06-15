كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

كوتينيو

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".

وواصل كوتينيو: "فيرمينو منحني تمريرة كانت 90% من الهدف. نحن سعداء للغاية بالنتيجة وبظهورنا الأول" في البطولة التي تستضيفها بلاده حتى السابع من الشهر المقبل، مبرزا أن "الفريق بكامله قدم مباراة كبيرة". وعن دفاع بوليفيا، أكد زميله فيرمينو، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن الخصم كان "صعبا للغاية" لا سيما