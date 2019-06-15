رياضة

كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
كوتينيو
كوتينيو
أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
وواصل كوتينيو: "فيرمينو منحني تمريرة كانت 90% من الهدف. نحن سعداء للغاية بالنتيجة وبظهورنا الأول" في البطولة التي تستضيفها بلاده حتى السابع من الشهر المقبل، مبرزا أن "الفريق بكامله قدم مباراة كبيرة". وعن دفاع بوليفيا، أكد زميله فيرمينو، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن الخصم كان "صعبا للغاية" لا سيما
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بيراميدز-والداخلية (4)

رئيس الزمالك: رئيس بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
تتويج-البرتغال‎

رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019

توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.
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مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
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مهاجم البرازيل: التوتر أمام بوليفيا طبيعي

أكد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون أن منتخب "السيليساو" بدأ المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا "بشيء من التوتر"، لكنه عاد للمسار الصحيح في الشوط الثاني، وسجل الثلاثية النظيفة التي فاز بها، وقال ريتشارليسون، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "في الشوط الأول كنا نلعب بشيء من التوتر، ولكن في الشوط الثاني عدنا للمسار الصحيح وسجلنا أهدافا. نحن سعداء بالنتيجة وعلينا أن نستريح الآن"، كما يرى ريتشارليسون أن التوتر "طبيعي"، ويرى أنه من الطبيعي أيضًا صافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور عندما كانت النتيجة (0-0).
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داني ألفيش: البرازيل تحتاج لتطوير الجانب الهجومي

أبدى قائد منتخب البرازيل، داني ألفيش، وقلب الدفاع تياجو سيلفا، ولاعب الوسط كاسيميرو، ثقتهم في أن الأداء سيتحسن مع الوقت بعد تجاوز المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا، وسجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل، وسجَّل كوتينيو، هدفين للمنتخب البرازيلي، الأول في الدقيقة (50) من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة (53)، بينما سجَّل البديل إيفرتون، الهدف الثالث في الدقيقة (84).
البرازيل وبوليفيا

البرازيل تقسو على بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

فوز كبير حققه فريق السامبا على نظيره البوليفي، بـ3 أهداف مقابل لاشىء، في اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، بساوباولو، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أملا في الابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكنه وجد دفاعا شرسًا من جانب المنتخب البوليفي، الذي دخل اللقاء منظما، ولديه رغبة هو الآخر في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.
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