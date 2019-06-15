رياضة

رئيس الزمالك: الأهلي خرج مهزوما من أزمة الدوري

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
الخطيب والعامري
الخطيب والعامري
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خرج مهزومًا من أزمة استكمال الدوري الممتاز مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مجلس إدارة الأهلي هُزم لأنه قال في وقت سابق إنه لن يكمل مسابقة الدوري الممتاز، وهذا معناه الانسحاب من البطولة، وهذه ليست القرارات التى اعتدناها من جانب النادي الأهلي، لأن جماهير الأهلي الحقيقيين غاضبون».
وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحًا خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بعد شد وجذب مع مجلس إدارة الأهلي بسبب تمسك الأحمر بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية. وفجر رئيس
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رئيس الزمالك: رئيس بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
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رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019

توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.
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مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
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هل تعمد الأهلي خطف الأنظار من المنتخب والزمالك؟

أخيرًا أسدل اتحاد الكرة الستار على الأزمة التي افتعلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية، بعد أن طلب الأخير في بيان رسمي إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وأعلن أنه لن يستكمل مبارياته في المسابقة في حالة استمرارها إلى ما بعد البطولة الأفريقية، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي صعوبة تنفيذ طلب الأهلي، بل وأعلن رسميا عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك مباريات كأس مصر وجميعها بعد انتهاء مسابقة أمم إفريقيا.
ابو-ريدة-الخطيب

أول تحرك من مركز التحكيم في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
الاهلي-وسموحة (7)

الأهلي يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة بشكوى جديدة

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التصعيد والمواجهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (1)

رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة: «كله بيسوق على كيفه»

وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقادات حادة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها أعضاء مجلس الجبلاية مع الأزمات التي تواجههم، وآخرها أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال عامر في مداخلة مع برنامج «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على الراديو «9090»، إن حل أزمة مؤجلات الدوري يكمن في الرجوع إلى البرنامج الأصلي للمسابقة، الذي كان يضمن انتهاء البطولة قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
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