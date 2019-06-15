رئيس الزمالك: الأهلي خرج مهزوما من أزمة الدوري

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

الخطيب والعامري

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خرج مهزومًا من أزمة استكمال الدوري الممتاز مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مجلس إدارة الأهلي هُزم لأنه قال في وقت سابق إنه لن يكمل مسابقة الدوري الممتاز، وهذا معناه الانسحاب من البطولة، وهذه ليست القرارات التى اعتدناها من جانب النادي الأهلي، لأن جماهير الأهلي الحقيقيين غاضبون».

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحًا خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بعد شد وجذب مع مجلس إدارة الأهلي بسبب تمسك الأحمر بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية. وفجر رئيس