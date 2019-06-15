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طلاب القليوبية يشكون ضيق الوقت في الإستاتيكا

تحرير:هيثم بطاح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اشتكى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية من صعوبة أسئلة الاختياري في امتحان الإستاتيكا وضيق الوقت المخصص للامتحان الذي لا يتناسب مع حجم الأسئلة. وشهد محيط اللجان بالقليوبية إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية بنشر عناصر الشرطة لتأمين محيط ومقار لجان الامتحان لمنع حدوث ما يعكر صفو الامتحانات. ويؤدي الامتحانات 669.749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 264.653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).
كما يؤدي الامتحانات 373 طالبًا (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، وطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب، وطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، وطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه. وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى
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الاكياس-البلاستيكية

تكلف الدولة 12 مليارا.. البرلمان يطلب حظر الأكياس

«فاتورتها 12 مليار جنيه سنويا».. تعالت صيحات المطالبة بضرورة حظر استخدام «الأكياس البلاستيكية» داخل مجلس النواب مؤخرا، نظرا لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وتكلفتها لخزينة الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه سنويا، بواقع 12 مليار كيس بلاستيك، وتسببها فى العديد من الأمراض شديدة الخطورة على الإنسان نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية سامة، فضلًا عن كونها غير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة لاستمرارها لأكثر من 100 عام. النواب أكدوا ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المواد الورقية فى الفترة الحالية.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
طائرة الأحلام (5)

رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
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طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

طلاب الإسكندرية عن أسئلة الاستاتيكا: من خارج المنهج

سادت حالة من الحزن والغضب بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عقب الانتهاء من امتحان مادة الاستاتيكا، بسبب صعوبة بعض أسئلة الامتحان لعدم وجود الوقت الكافي للانتهاء من الأسئلة ومراجعتها بشكل كافى. وقالت نسرين محمود البدري طالبة بمدرسة المنار الثانوية بمحطة الرمل، إن أغلب أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا جاءت من خارج المنهج الدراسي وغير متوقعة على الرغم من عدم وجود الوقت الكافي للتأكد من الانتهاء من مراجعة الإجابات بشكل صحيح.
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التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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