طلاب القليوبية يشكون ضيق الوقت في الإستاتيكا

تحرير:هيثم بطاح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

صورة أرشيفية

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية من صعوبة أسئلة الاختياري في امتحان الإستاتيكا وضيق الوقت المخصص للامتحان الذي لا يتناسب مع حجم الأسئلة. وشهد محيط اللجان بالقليوبية إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية بنشر عناصر الشرطة لتأمين محيط ومقار لجان الامتحان لمنع حدوث ما يعكر صفو الامتحانات. ويؤدي الامتحانات 669.749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 264.653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما يؤدي الامتحانات 373 طالبًا (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، وطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب، وطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، وطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه. وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى