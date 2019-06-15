داني ألفيش: البرازيل تحتاج لتطوير الجانب الهجومي

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

البرازيل - بوليفيا

أبدى قائد منتخب البرازيل، داني ألفيش، وقلب الدفاع تياجو سيلفا، ولاعب الوسط كاسيميرو، ثقتهم في أن الأداء سيتحسن مع الوقت بعد تجاوز المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا، وسجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل، وسجَّل كوتينيو، هدفين للمنتخب البرازيلي، الأول في الدقيقة (50) من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة (53)، بينما سجَّل البديل إيفرتون، الهدف الثالث في الدقيقة (84).

وأقر ألفيش، بأن الكناري يحتاج لتحسين بعض الجوانب خاصة في الجانب الهجومي، بعد تقديمه لشوط أول سيئ، مما أثار استهجان أكثر من 46 ألف مشجع في الملعب، وأبدى الظهير الأيمن المخضرم سعادته لخوض المباراة الثانية مساء الأربعاء أمام فنزويلا على ملعب سلفادور، الذي يحسن جمهوره استقبال السيلساو. من جانبه أبدى تياجو