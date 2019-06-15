مهاجم البرازيل: التوتر أمام بوليفيا طبيعي

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

البرازيل - بوليفيا

أكد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون أن منتخب "السيليساو" بدأ المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا "بشيء من التوتر"، لكنه عاد للمسار الصحيح في الشوط الثاني، وسجل الثلاثية النظيفة التي فاز بها، وقال ريتشارليسون، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "في الشوط الأول كنا نلعب بشيء من التوتر، ولكن في الشوط الثاني عدنا للمسار الصحيح وسجلنا أهدافا. نحن سعداء بالنتيجة وعلينا أن نستريح الآن"، كما يرى ريتشارليسون أن التوتر "طبيعي"، ويرى أنه من الطبيعي أيضًا صافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور عندما كانت النتيجة (0-0).

وسجل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وسجل كوتينيو هدفين للمنتخب البرازيلي، الأول في الدقيقة (50) من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة (53)، بينما