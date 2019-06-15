طلاب الإسكندرية عن أسئلة الاستاتيكا: من خارج المنهج

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

امتحانات - أرشيفية

سادت حالة من الحزن والغضب بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عقب الانتهاء من امتحان مادة الاستاتيكا، بسبب صعوبة بعض أسئلة الامتحان لعدم وجود الوقت الكافي للانتهاء من الأسئلة ومراجعتها بشكل كافى. وقالت نسرين محمود البدري طالبة بمدرسة المنار الثانوية بمحطة الرمل، إن أغلب أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا جاءت من خارج المنهج الدراسي وغير متوقعة على الرغم من عدم وجود الوقت الكافي للتأكد من الانتهاء من مراجعة الإجابات بشكل صحيح.

وأضافت أسماء صادق طالبة بمدرسة رأس التين الثانوية بمنطقة الجمرك، أن امتحان مادة الاستاتيكا كان صعب جدًا، مؤكدة أن مدة الامتحان كانت ثلاث ساعات ولكنها كانت غير كافية لوجود بعض الإجابات تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة للإجابة عليها. يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 48 ألف طالبًا،