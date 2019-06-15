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طلاب الإسكندرية عن أسئلة الاستاتيكا: من خارج المنهج

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
سادت حالة من الحزن والغضب بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عقب الانتهاء من امتحان مادة الاستاتيكا، بسبب صعوبة بعض أسئلة الامتحان لعدم وجود الوقت الكافي للانتهاء من الأسئلة ومراجعتها بشكل كافى. وقالت نسرين محمود البدري طالبة بمدرسة المنار الثانوية بمحطة الرمل، إن أغلب أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا جاءت من خارج المنهج الدراسي وغير متوقعة على الرغم من عدم وجود الوقت الكافي للتأكد من الانتهاء من مراجعة الإجابات بشكل صحيح.
وأضافت أسماء صادق طالبة بمدرسة رأس التين الثانوية بمنطقة الجمرك، أن امتحان مادة الاستاتيكا كان صعب جدًا، مؤكدة أن مدة الامتحان كانت ثلاث ساعات ولكنها كانت غير كافية لوجود بعض الإجابات تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة للإجابة عليها. يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 48 ألف طالبًا،
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
استخدام-الاله-الحاسبة-فى-الامتحانات

التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (2)

حزن بين طالبات مطروح من الإستاتيكا بسبب قصر الوقت

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، في رابع أيامها بمحافظة مرسى مطروح، حالة من الحزن بين عدد من طالبات الثانوية من امتحان الإستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان يحتاج لوقت أطول للانتهاء من الإجابة عنه، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة وكذلك لإحكام سيطرة الهدوء للطلاب، ووجود أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تحويل قطار أبو قير لـ«مترو»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، في أثناء استقلاله قطار أبوقير، إنه سيتم تحويل قطار أبوقير إلى مترو كهربائي مسطح، مؤكدا أنه جارٍ بحث التعاقد على المشروع. وأضاف الوزير في حديثه للركاب، أنه تم اتخاذ قرار بتحويل القطار إلى مترو مثل المعمول به في القاهرة: "إنتم مش راضيين بقطار أبو قير علشان قديم إحنا هنطوره ونشغله لناس ترضى بيه"، مشيرًا إلى أنه عقب رفع العربات التي لا تصلح للعمل من الخط سيتم تحويلها إلى خردة لإعادة تطويرها من جديد لتطوير باقي خطوط القطارات خاصة التي ستصل إلى مدينة برج العرب.
كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

الوزير يصل الإسكندرية بالقطار.. ويتفقد «محطة مصر»

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مستقلا قطارا رقم 905 من القاهرة على رصيف رقم 4، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومتابعة تطبيق منظومة التصدي للركوب بدون تذكرة، وتحقيق سكك حديدية آمنة ومنضبطة ونظيفة. وحرص الركاب المسافرون على الانتظار أمام القطار الذي يستقله وزير النقل، لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع، وطالب الركاب الوزير بالنظر لأزمة تأخر القطارات عن مواعيدها.
كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.
شارع 306

تجربة عربات الطعام المتنقلة تصل الإسكندرية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء في الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين بمنطقة الأزاريطة، لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة، على أرصفة الشارع لتنفيذ "شارع 306"، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، لإنشاء "شارع 306" على أرصفة شارع أحمد محمد حسنين، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.
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