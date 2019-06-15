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إيرادات أفلام العيد: «الممر» يتفوق على «كازابلانكا»

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الممر
الممر
تصدر فيلم الممر للمرة الأولى شباك تذاكر عيد الفطر، بإيراد وصل إلى مليونين و861 ألفا و244 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
تراجع فيلم "كازابلانكا" المتصدر للمنافسة منذ أول يوم للمركز الثاني محققا مليونين و772 ألفا، و631 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة وإخراج بيتر ميمي. المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد مليون و63 ألفا و634 جنيها
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خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
ياسمين-الخطيب (4)

ياسمين الخطيب لأول مرة في السينما.. بطلة هذا الفيلم

أعلنت الكاتبة والفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، مساء اليوم الجمعة، عن خوضها أول تجربة سينمائية وتمثيلية، من خلال فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد على، وتأليف هنزادة فكري. ونشرت ياسمين الخطيب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعتها بالمخرج مجدي أحمد علي، ونجله الفنان الشاب أحمد مجدي، وعلّقت عليها قائلةً: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي.. فيلم (2 طلعت حرب)، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".
فيلم الكنز

إعلان «الكنز 2».. وطرحه بدور العرض في يوليو (فيديو)

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الكنز"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل والمنتظر طرحه بدور العرض في شهر يوليو القادم. ويبدأ إعلان "الكنز 2: الحب والمصير" بإطلالة سريعة على القاهرة القديمة، وفي الخلفية صوت النجم محمد سعد وهو يقول: "الكرسي ده سحره غريب، عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ماتعرفش مين اللي بيحكم، أنت ولا الكرسي!"، ثم يظهر محذرًا: "لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف"، ومن بعده تتوالى مشاهد الأبطال هند صبري، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، وغيرهم.
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الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يلاحق «كازابلانكا»

ما زال فيلم "كازابلانكا" متصدرًا إيرادات موسم عيد الفطر الماضي، بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحصد 2 مليون و483 ألفا و422 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها فى دور السينما العربية. يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
محمد-سعد

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
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