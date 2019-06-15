إيرادات أفلام العيد: «الممر» يتفوق على «كازابلانكا»

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الممر

تصدر فيلم الممر للمرة الأولى شباك تذاكر عيد الفطر، بإيراد وصل إلى مليونين و861 ألفا و244 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

تراجع فيلم "كازابلانكا" المتصدر للمنافسة منذ أول يوم للمركز الثاني محققا مليونين و772 ألفا، و631 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة وإخراج بيتر ميمي. المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد مليون و63 ألفا و634 جنيها