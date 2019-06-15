فان دايك: ليفربول جائع للمزيد من الألقاب

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

ليفربول

أكد المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، أن فريق ليفربول جائع لتحقيق المزيد من النجاحات، بعد الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا منذ أسبوعين للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعد التغلب في المباراة النهائية على توتنهام، وقال فان دايك عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام: "حظيت بالعديد من الأيام للتحدث الآن عن الموسم المميز الذي مررنا به، حققنا الكثير من الأمور الرائعة هذا الموسم، وأشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الفريق الذي لا يصدق واللعب إلى جوار هؤلاء اللاعبين".

وأضاف فان دايك: "أن نصبح أبطالا لأوروبا هو حلم يتحقق لنا جميعًا، والآن نشعر جميعًا بالجوع نحو تحقيق المزيد من النجاحات، وسنواصل تقديم كل ما لدينا لتحقيق ذلك". وتابع المدافع الهولندي: "أشعر بالإثارة أيضًا تجاه مستقبل منتخب هولندا، وسنحاول البناء على الموسم الواعد الذي مررنا به". واختتم: "أشكر الجميع