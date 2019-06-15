ليوناردو باتشي يطالب جماهير البرازيل بالصبر

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

البرازيل - بوليفيا

طالب مدرب منتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" الجماهير بضرورة "الصبر على الفريق"، الذي فاز في مستهل مشواره ببطولة كوبا أمريكا المقامة على أرضه أمام بوليفيا، وقال تيتي: "أخطأنا في العديد من التمريرات خلال الشوط الأول، بعد 20 دقيقة جيدة، لكننا لم نسجل، وعندما لا تقدم أفضل ما لديك، فلا ينبغي أن تنتظر من المشجع أن يتفهم ظروفك، فسيبدأ في الهتاف ضدك، هذا الأمر عشته في الفرق الكبيرة التي مررت بها، خاصة عندما تكون الكرات هي تمريرات من الظهير لقلب الدفاع ومن قلب الدفاع للظهير"، مقرا بأن هذه الهتافات تؤثر فى الفريق بالسلب من الناحية المعنوية.

وأضاف تيتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "لكن أحيانا يكون من اللازم القيام بهذا التبادل في الكرات لبناء الهجمة، علينا أن نفهم ذلك"، كما أشار تيتي إلى أن المباراة الافتتاحية ستفيده من خلال استغلال الأمور الإيجابية وتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة أمام فنزويلا وبيرو، وهي العقبات التي ينبغي