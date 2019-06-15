رياضة

ليوناردو باتشي يطالب جماهير البرازيل بالصبر

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
البرازيل - بوليفيا
البرازيل - بوليفيا
طالب مدرب منتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" الجماهير بضرورة "الصبر على الفريق"، الذي فاز في مستهل مشواره ببطولة كوبا أمريكا المقامة على أرضه أمام بوليفيا، وقال تيتي: "أخطأنا في العديد من التمريرات خلال الشوط الأول، بعد 20 دقيقة جيدة، لكننا لم نسجل، وعندما لا تقدم أفضل ما لديك، فلا ينبغي أن تنتظر من المشجع أن يتفهم ظروفك، فسيبدأ في الهتاف ضدك، هذا الأمر عشته في الفرق الكبيرة التي مررت بها، خاصة عندما تكون الكرات هي تمريرات من الظهير لقلب الدفاع ومن قلب الدفاع للظهير"، مقرا بأن هذه الهتافات تؤثر فى الفريق بالسلب من الناحية المعنوية.
وأضاف تيتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "لكن أحيانا يكون من اللازم القيام بهذا التبادل في الكرات لبناء الهجمة، علينا أن نفهم ذلك"، كما أشار تيتي إلى أن المباراة الافتتاحية ستفيده من خلال استغلال الأمور الإيجابية وتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة أمام فنزويلا وبيرو، وهي العقبات التي ينبغي
اقرأ المزيد
بيراميدز-والداخلية (4)

رئيس الزمالك: رئيس بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
تتويج-البرتغال‎

رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019

توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (2)

مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
اقرأ المزيد من الأخبار
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (2)

مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (1)

مهاجم البرازيل: التوتر أمام بوليفيا طبيعي

أكد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون أن منتخب "السيليساو" بدأ المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا "بشيء من التوتر"، لكنه عاد للمسار الصحيح في الشوط الثاني، وسجل الثلاثية النظيفة التي فاز بها، وقال ريتشارليسون، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "في الشوط الأول كنا نلعب بشيء من التوتر، ولكن في الشوط الثاني عدنا للمسار الصحيح وسجلنا أهدافا. نحن سعداء بالنتيجة وعلينا أن نستريح الآن"، كما يرى ريتشارليسون أن التوتر "طبيعي"، ويرى أنه من الطبيعي أيضًا صافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور عندما كانت النتيجة (0-0).
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
ميسى-سواريز

سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org