مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

البرازيل - بوليفيا

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).

وواصل إدواردو فييجاس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "إذا أراد فريق التأهل لربع النهائي، فعليه أن يصل لمرمى الخصم، لكن البرازيل لم تسمح لنا بذلك"، متمنيا أن تتحسن بوليفيا هجوميا أمام بيرو وفنزويلا. وسجَّل فيليب كوتينيو هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي