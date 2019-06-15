رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

يحتفل صاروخ الشرق والاستثنائي محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، في الوقت الذي يحقق فيه العديد من الإنجازات ويحطم الكثير من الأرقام القياسية

تحرير:أحمد ثروت ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

محمد صلاح

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..

- الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قامت الصفحة الرسمية للفيفا بتهنئة الفرعون المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر": ??عيد ميلاد سعيد ???? نجم المنتخب المصري @Pharaohs ونادي ليفربول @LFC_Arabic ?? محمد صلاح @MoSalah يحتفل اليوم بعيد مولده الـ 27?????? تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق ???