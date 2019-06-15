رياضة

رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

يحتفل صاروخ الشرق والاستثنائي محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، في الوقت الذي يحقق فيه العديد من الإنجازات ويحطم الكثير من الأرقام القياسية
تحرير:أحمد ثروت ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
- الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قامت الصفحة الرسمية للفيفا بتهنئة الفرعون المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر": ??عيد ميلاد سعيد ???? نجم المنتخب المصري @Pharaohs ونادي ليفربول @LFC_Arabic ?? محمد صلاح @MoSalah يحتفل اليوم بعيد مولده الـ 27?????? تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق ???
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اتحاد-الكرة

ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.
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منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
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رئيس الزمالك: جروس بيسكر وكان هيتضرب من هذا الثنائي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت، بمقر النادي، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، كان يترك لاعبي القلعة البيضاء بعد كل مباراة، ويرفض استقلال الحافلة الخاصة بالنادي معهم، عكس باقي المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، وقال إنه كان يستقل سيارته الخاصة ويذهب لكي يسكر، مضيفًا أن ثنائي الفريق حازم إمام ومحمود عبد المنعم (كهربا) كانا على وشك أن يتعديا على السويسري جروس.
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الفيفا‎

«فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 (فيديو)

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على توجيه التهنئة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث قاموا بنشر فيديو خاص لأحد أهداف الفرعون المصري مع منتخب الفراعنة، عبر الصفحة الرسمية للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب عليه: «محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق»، حيث يوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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تعرف على هدية المنتخب للرئيس السيسي (صور)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث التقى مع أعضاء المنتخب وطالبهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر إليهم بكل الاحترام والتقدير، وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.
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في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.
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