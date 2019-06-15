رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27
يحتفل صاروخ الشرق والاستثنائي محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، في الوقت الذي يحقق فيه العديد من الإنجازات ويحطم الكثير من الأرقام القياسية
تحرير:أحمد ثروت
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
محمد صلاح
حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
- الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"
قامت الصفحة الرسمية للفيفا بتهنئة الفرعون المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر":
??عيد ميلاد سعيد
???? نجم المنتخب المصري @Pharaohs ونادي ليفربول @LFC_Arabic
?? محمد صلاح @MoSalah يحتفل اليوم بعيد مولده الـ 27??????
تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق ???
- الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"
قامت الصفحة الرسمية للفيفا بتهنئة الفرعون المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر":
- ليفربول
منتخب مصر
حرص المنتخب الوطنى على تهنئة صلاح عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":
وكتب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق لمحمد صلاح عبر حسابه الشخصى على تويتر: "كل سنة وانت طيب يا فخر العرب والعمر كله ليك سعادة وخير وتألق وكل حاجة حلوة، عيد ميلاد سعيد يابو صلاح".
وكتب وائل جمعة: "محمد صلاح الصورة الأكثر جمالا وتشريفا لمصر واسم مصر بالعمل والاجتهاد.... كل سنة وانت طيب".
وكتب محمد الكوالينى معلق قنوات بى إن سبورتس الرياضية: "كل سنة وانت طيب، وكل لحظة وانت بألف خير، وكل ثانية وانت رافع راسنا ومشرفنا فى المحافل الأوروبية والعالمية، يا فخرنا وقدوة كل شبابنا فى بلدنا الحبيبة -الرهوان ابن بلادى #محمد صلاح".
كانت بداية مغامرة صلاح مع الكرة رفقة المقاولون العرب، ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما.
وبعد تقديمه مستويات طيبة بالدوري الإيطالي، انتقل إلى ليفربول في عام 2017 مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، ونجح صلاح في موسمه الأول في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا وهو رقم قياسي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وتوج الموسم المنقضي بلقب الهداف مرة أخرى، إضافة إلى التتويج بلقب أبطال أوروبا، ليصبح ثالث عربي يتوج بذلك اللقب.