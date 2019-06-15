جريمة

ضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ آلاف الأحكام بالمحافظات

569 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 589 متهما.. ضبط "476" قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.. ضبط 1370 قضية ومخالفة فى مجال الحفر والتنقيب عن الآثار
تحرير:محمد رشدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
أسلحة وذخائر
أسلحة وذخائر
قامت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة بشن حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام. البداية كانت بمداهمة قوات الشرطة عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
ولاحقت أجهزة الأمن تجار الأسلحة النارية، ونجحت في ضبط 552 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "69 بندقية آلية– 71 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"– 40 طبنجة– 372 فردا محلى الصنع– 1077 طلقة مختلفة الأعيرة– 1308 قطع سلاح أبيض". حملة إزالة وتطهير لـ«عشش كوبري الخشب» ببولاق وطاردت
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دماء جديدة على الطريق.. حالتا وفاة و6 مصابين بالمرج

لم تمر سوى 72 ساعة على كارثة حلوان التي أودت بحياة 16 شخصا وإصابة 8 آخرين في تصادم 3 سيارات بينهم 2 ميكروباص وثالثة ملاكي حتى تكرر الأمر مساء اليوم السبت لكن هذه المرة لم يكن السبب انفجار أحد إطارات السيارة بل رعونة سائق لم يتحلّ بأي قدر من اليقظة في أثناء القيادة عندما انحرفت سيارة نقل "جامبو" على الطريق الدائري ما أدى إلى سقوطها من أعلى، ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين نُقلوا بواسطة سيارات هيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط انتشار رجال المرور.
تزوير-مستندات (4)

«عاوز أسافر».. الأموال العامة كشفت حيلة سائق بالجيزة

بثقة وهدوء يحسد عليهما، خطا السائق نحو باب سفارة إحدى الدولة العربية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، ممسكا بورقة "التأشيرة" التي ستقربه من الحصول على وظيفة جيدة خارج البلاد بحثا عن تحقيق المال، قابل الموظف المسؤول بابتسامة اعتلت وجنتيه لكن ما إن أمسك الأخير بالأوراق المطلوبة لاعتماد التأشيرة حتى تبدلت الأمور، طالبه الموظف بالانتظار لمراجعة بعض البيانات؛ مما أثار شكوكه بأن الأحوال ليست على ما يرام وغير ما أعده سلفا حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة التزوير.
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مراكز الموت.. الداخلية تداهم 4 منشآت طبية في المقطم

السابعة والنصف صباح يوم 11 أغسطس الماضي استيقظ مهندس على صوت هرج ومرج وتحديدا بمنطقة "د" في هضبة الأهرام القريبة من المنطقة الأثرية بالجيزة، ولاحظ أن عددا كبيرا من الشباب يهرولون في الشارع دون سبب وصولا إلى منطقة الخدمات المتاخمة للجبال، أعقبها تجمع الأهالي الذين اكتشفوا الطامة الكبرى التي وقعت بين جدران شقتين بالطابقين الأول والثاني في العقار رقم "51" المخصص كمصحة لعلاج الإدمان؛ إذ توفي أحد النزلاء وشهرته "ميدو" لتتوالى المفاجآت أمام جهات التحقيق.
الانتحار شنقا - أرشيفية

عاتبته أمه للتدخين.. طفل ينتحر في مسجد بالإسماعيلية

أقدم طفل على شنق نفسه، اليوم السبت، داخل مسجد تحت الإنشاء بإحدى المزارع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بعد نشوب خلاف بينه وبين والدته، التي كانت تنصحه بالإقلاع عن التدخين، ما أثر فى نفسيته ودفعه للانتحار. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم خالد الشيخ نائب مأمور مركز القصاصين، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل أحد المساجد ما زال تحت الإنشاء، في إحدى المناطق الزراعية.
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عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

حملة إزالة وتطهير لـ«عشش كوبري الخشب» ببولاق

قامت قوات أمن الجيزة، بتطويق المنطقة المحيطة بكوبري الخشب، وكوبري همفرس، لتأمين حملة إزالة عشش السكك الحديد في بولاق الدكرور، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 عشة بالسكة الحديد، وشدد اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة على حسن معاملة المواطنين والتصدى لأي محاولات عنف أو شغب قد تنشب من الأهالي، قامت قوات الأمن بالجيزة، بشن حملات أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبًا على حياة المواطنين، وذلك من خلال حملات شملت الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، والمصانع الغذائية التي تعمل بدون ترخيص.
تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (2)

سقوط 32 متهما بترويج المخدرات على عملائهم بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

«عيد بدون مخدرات».. ملاحقات أمنية في 6 محافظات

"عيد بدون مخدرات" شعار رفعته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، لتوجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة. وشهدت الحملات مشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
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