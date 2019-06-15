ضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ آلاف الأحكام بالمحافظات

569 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 589 متهما.. ضبط "476" قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.. ضبط 1370 قضية ومخالفة فى مجال الحفر والتنقيب عن الآثار

تحرير:محمد رشدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

قامت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة بشن حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام. البداية كانت بمداهمة قوات الشرطة عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

ولاحقت أجهزة الأمن تجار الأسلحة النارية، ونجحت في ضبط 552 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "69 بندقية آلية– 71 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"– 40 طبنجة– 372 فردا محلى الصنع– 1077 طلقة مختلفة الأعيرة– 1308 قطع سلاح أبيض". حملة إزالة وتطهير لـ«عشش كوبري الخشب» ببولاق وطاردت

ولاحقت أجهزة الأمن تجار الأسلحة النارية، ونجحت في ضبط 552 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "69 بندقية آلية– 71 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"– 40 طبنجة– 372 فردا محلى الصنع– 1077 طلقة مختلفة الأعيرة– 1308 قطع سلاح أبيض".

حملة إزالة وتطهير لـ«عشش كوبري الخشب» ببولاق



وطاردت أجهزة الأمن برئاسة اللواء علاء الدين سليم، الهاربين من الأحكام القضائية، وتم تنفيذ 354286 حكما قضائيا، بينها 1234 حكم جناية، و114934 حكم حبس، 192256 وحكم غرامة، و45862 حكم مخالفة.



كما وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة لاستهداف حائزى وتجار المخدرات، حيث نجحت الجهود الأمنية فى ضبط 569 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 589 متهما.



وعثر بحوزة المتهمين على 44 كيلو حشيش، و76 كيلو بانجو و270 جرام أفيون، و8 كيلو هيروين و95 جرام من مخدر الفودو، و6 كيلو إستروكس و44556 قرصا مخدرا.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط "476" قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا "صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة"،"235" قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، "46" قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، "73" قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، "72" قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ قرارات إزالة "188" حالة تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين "935" لنشا وباخرة سياحية.



كما شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط المخالفات، وملاحقة المخالفين بمجال أمن الموانئ والسياحة، ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 قضايا تهريب، و433 قضية متنوعة فى مجالات تهريب البضائع، والجرائم الجنائية المتعددة بقطاع أمن الموانئ.



ومن جانبها تمكنت شرطة السياحة، من ضبط 1370 قضية، ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية".



وواصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية لملاحقة سارقي التيار من الباعة الجائلين في الشوارع وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين، ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 44410 قضايا فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 21 مليونا و781.063 جنيه.



وأسفرت جهود مباحث الأموال العامة، عن ضبط 6 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع النقد الأجنبى - الاختلاس والإضرار بالمال العام- غسل أموال– كسب غير مشروع" بقيمة بلغت أحد عشر مليونا وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصرى، ومائة وسبعون ألف عملات أجنبية مختلفة.

المرور تضبط 1744 مخالفة رادار في 24 ساعة



ونجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي في ضبط 614 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 82 حالة ضرائب عامة، وكشف 44 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و28 قضية فى مجال الجمارك.



وأثمرت جهود أجهزة الأمن ـخلال أسبوعـ عن ضبط 130 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و97 حالة تحرى مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 1,154,063,215 مليار جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 139 قضية، بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 713,093 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كل صور الخروج على القانون.