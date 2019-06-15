جريمة

بسبب الاستاتيكا.. طالبة تلقى بنفسها من الطابق الثاني

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
امتحانات الثانوية العامة أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة أرشيفية
ألقت طالبة نفسها من الطابق الثاني، اليوم السبت، في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، عقب انتهاء امتحان الاستاتيكا، وتم نقلها للمستشفى الغردقة العام، وتبين إصابتها بعدة كدمات متفرقة بالجسم. وكانت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تلقت من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، إخطارًا من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بإلقاء الطالبة "إيمان.ع.ع" نفسها من الدور الثاني بعد خروجها من امتحان الاستاتيكا وعليه تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.
وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم بمدينة الغردقة امتحان مادة الاستاتيكا، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين فقط. وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، واستعدت مديرية التربية والتعليم، برئاسة نورا فاضل، وأعلنت
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القبض-على-متهم

«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
شهود-فى-محكمة (2)

الرأفة للمتهم.. متى يخفف القاضي العقوبة؟

بين تطبيق القانون والرأفة مع بعض المتهمين نظرا لظروفهم الاجتماعية والنفسية أحيانا، يجلس القاضي على منصة المحكمة ممسكا بتلابيب الأمور، يمحص بعناية ويفحص باهتمام بالغ في أوراق القضية المعروضة عليه، يستوفي تحقيقاتها على الوجه الأمثل كما ينبغي، ما بين سماع شهود ومطالعة تقارير فنية وسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع عن المتهمين بما تحوي أسانيد دفوع قانونية، وفي النهاية يحجز القضية للحكم بعد إلقاء نظرة أخيرة على ما استقر في يقينه تجاه تفاصيل القضية.
محكمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
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تجديد حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «نخاس الشرقية»

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فتاة مراهقة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل وذبح شقيقتيها، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدها بعلاقتها العاطفية مع أحد شباب المنطقة ومحادثتهما الهاتفية في غياب والديها، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
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جثة

انتحار طالبة ثانوي بـ«الغلة القاتلة» بسبب الامتحانات

شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على الانتحار، بتناول قرص من حبوب الغلة القاتلة؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة في أثناء امتحانات الثانوية العامة، وتم نقلها على الفور لمستشفى كوم حمادة العام وتحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام حيث توفيت، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4626 إداري مركز شرطة كوم حمادة لسنة 2019 وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
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ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
انتحار

انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
انتحار

انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.
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