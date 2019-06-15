بسبب الاستاتيكا.. طالبة تلقى بنفسها من الطابق الثاني

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

امتحانات الثانوية العامة أرشيفية

ألقت طالبة نفسها من الطابق الثاني، اليوم السبت، في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، عقب انتهاء امتحان الاستاتيكا، وتم نقلها للمستشفى الغردقة العام، وتبين إصابتها بعدة كدمات متفرقة بالجسم. وكانت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تلقت من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، إخطارًا من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بإلقاء الطالبة "إيمان.ع.ع" نفسها من الدور الثاني بعد خروجها من امتحان الاستاتيكا وعليه تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم بمدينة الغردقة امتحان مادة الاستاتيكا، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين فقط. وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، واستعدت مديرية التربية والتعليم، برئاسة نورا فاضل، وأعلنت