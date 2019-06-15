هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

الجيش الأمريكي أكد عبر مقطع فيديو علاقة إيران بالهجمات على ناقلتي النفط، وقالت واشنطن إنه يُظهر أفرادا من الحرس الثوري الإيراني يزيلون لغما من جانب إحدى الناقلتين
تحرير:وفاء بسيوني١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
الهجوم على ناقلتي النفط
يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
وفي الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوق الزوارق التي استهدفت الناقلتين، فأطلقوا صاروخا أرض جو على الطائرة بدون طيار.
رصد الهجوم
مسؤول أمريكي قال إن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، مضيفاً أنه قبل إطلاق النار، لاحظت
وفي الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوق الزوارق التي استهدفت الناقلتين، فأطلقوا صاروخا أرض جو على الطائرة بدون طيار.
رصد الهجوم
مسؤول أمريكي قال إن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، مضيفاً أنه قبل إطلاق النار، لاحظت الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9 السفن الإيرانية التي كانت تقترب من الناقلات، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار شاهدت القوارب تنفذ هجوماً فعلياً أم لا.
وأضاف المسؤول أن زوارق إيرانية صغيرة حاولت منع القوارب القاطرة من سحب سفينة "Front Altair"، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل ما قبل الهجوم على ناقلتي النفط، وفقا لـ"سي إن إن".
كما قام زورق إيراني بمناورة أمام سفينة حربية أمريكية في محاولة لقطع الطريق أمامها بينما كانت في طريقها للاستجابة لنداء الاستغاثة من الناقلتين، لكن السفينة الأمريكية التفت من حوله.
اتهام بالأدلة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران رسميا وبالأدلة بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. مؤكدا أن صور ناقلتي النفط تظهر أن طهران هي من نفذ التفجيرات، وتعهد بأن خليج عمان لن يغلق، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا.
ولتأكيد ضلوع إيران في هذا الهجوم نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يثبت علاقة إيران بالهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، وقالت واشنطن إنه يُظهر أفرادا من الحرس الثوري الإيراني يزيلون لغما من جانب إحدى الناقلتين، لكن طهران نفت المزاعم "بشكل قاطع".
وحسب محللين تبدو حتى الآن اللقطات التي نشرتها الولايات المتحدة أكثر إقناعًا من الأدلة التي قدمتها في وقت سابق، ويشبه قارب الدورية البيضاء الصغير في الفيديو إلى حد كبير نموذج القوارب المستخدمة من قبل الحرس الثوري الإيراني في الخليج.
إيران تتنصل
وفي الوقت الذي أكدت فيه واشنطن تورط طهران، نجد تنصل إيران من الهجومين اللذين استهدفا ناقلتَي نفط في بحر عمان، واتهمت الولايات المتحدة التي حملتها مسؤولية العملية، بـ"تخريب دبلوماسي".
واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها تشكل "تهديداً خطيراً للاستقرار في الشرق الأوسط"، من دون الإشارة مباشرة إلى الهجمات في خليج عمان.
تكرار الهجمات على ناقلات النفط سيزيد المخاوف من اندلاع حرب شاملة خاصة بعد استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان والهجوم المماثل الشهر الماضي على 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات، وتصاعد التوتر سيجعل المياه في مضيق هرمز غير آمنة، مما قد يهدد إمدادات النفط.