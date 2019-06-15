هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

الجيش الأمريكي أكد عبر مقطع فيديو علاقة إيران بالهجمات على ناقلتي النفط، وقالت واشنطن إنه يُظهر أفرادا من الحرس الثوري الإيراني يزيلون لغما من جانب إحدى الناقلتين

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

الهجوم على ناقلتي النفط

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟

وفي الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوق الزوارق التي استهدفت الناقلتين، فأطلقوا صاروخا أرض جو على الطائرة بدون طيار. رصد الهجوم مسؤول أمريكي قال إن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، مضيفاً أنه قبل إطلاق النار، لاحظت