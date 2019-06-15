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تظلمات التموين.. مواطنون للوزير: السيارة ليست رفاهية

شهدت وزارة التموين مؤخرا حالة من الزحام الشديد بفضل التظلمات التى تم تقديمها فى لجنة فحص الشكاوى كتأكيد على التظلم الذى تم تقديمه إلكترونيا من خلال موقع "دعم مصر"
تحرير:أسماء فتحى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
عدد من الشروط والضوابط أعلنتهما وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مدى استحقاق الدعم التموينى المقدم للمواطنين، وما إن كان هناك ما يمنع الحصول عليه من عدمه، وجاء على رأس هذه الشروط عدم امتلاك سيارة موديل 2014 وما فوق باعتبار صاحبها غير مستحق للدعم واعتبار امتلاك السيارة رفاهية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين خاصة أن الكثيرين أعلنوا أن السيارة باتت إحدى ضروريات الحياة فى الأسر المصرية ولا تعتبر ضربا من ضروب الترفيه على الإطلاق، بل إنها تضيف إلى أعباء الأسرة وتكبدها تكاليف إضافية.
شروط الحذف من بطاقات التموين قال اللواء عمرو مدكور، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم تكنولوجيا المعلومات، إن هناك مجموعة من الضوابط تم الإعلان عنها تحت مسمى "الاستحقاق" التى يتم بموجبها تحديد المواطنين الأكثر احتياجا للدعم التموينى. وأضاف مدكور أن ضوابط وشروط الحصول على الدعم تتمثل فى: - ألا
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أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
بورصة

لإنعاش البورصة.. مطالب بإعفاءات ضريبية تصل لـ50%

تراجع حاد يصيب أسهم البورصة المصرية منذ شهور، حيث انخفاض شديد في أحجام السيولة لأقل من مليار جنيه يوميا، وأداء ضعيف لمؤشراتها الرئيسية، دفعا مستثمري البورصة إلى التقدم بمجموعة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء بهدف إنعاش البورصة وتحسين مستويات السيولة بها. وتعد البورصة مرآة للاقتصاد تعكس ما يحدث في الوضوع الاقتصادي بشكل عام، وعلى الرغم من تحسن كثير من المؤشرات الاقتصادية في مصر، فإنه ما زالت هناك صعوبات اقتصادية تعوق عملية الاستثمار، من بينها ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون المحلية والخارجية.
وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

منها الليمون.. 4 سلع تنخفض أسعارها الأسبوع الجاري

بعض السلع الغذائية يُنتظر انخفاض أسعارها خلال الأسبوع الجاري، يأتى على رأسها الأسماك والدواجن والطماطم والليمون، وهو الأمر الذى أكد التجار ارتباطه إلى حد كبير بحركة السوق وحجم الطلب على المنتج وتوفر العمالة اللازمة للعمل على توفير المنتجات، فضلا عن التأثر بالسلوك الخاطئ للمواطنين الهاف دائما للتخزين وشراء أكثر من الاحتياج وهو ما يجعل مؤشر السوق يتأثر سلبا برفع الأسعار دون سبب واضح مرتبطا بجودة المنتج أو العروة، كما كان يحدث قديما فى بعض أصناف الخضراوات.
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سكر (3)

التموين: احتياطي مصر من السكر يكفي 8 أشهر

اجتمعت اللجنة العليا للسكر برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء شركات الإنتاج، وممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة، ومصلحه الجمارك، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكبريات الشركات التجارية المتخصصة وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي، أصدرته عقب الاجتماع، أن احتياطي السكر يغطي احتياجات المصريين لمدة 8 أشهر، أشارت الوزارة إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230 ألف طن إلى 240 ألفا شهريًا.
بطاقات-تموينية

استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
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مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
بطاقات-تموينية

كيف يمكنك استخراج بطاقة تموينية جديدة؟

تعد أهم المشكلات التى تواجه المواطنين هى طريقة استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى اتخذها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، والتى تم حذف آلاف المواطنين نتيجتها. ومن أهم الأسئلة التى تُطرح في هذا الشأن، مدى التأثر بالقرارات المقيدة للاستمرار فى الدعم التموينى والمتعلقة باقتناء سيارة موديل 2014، أو تخطي عداد الكهرباء القيمة المعلنة أو الموقف الدراسى للأبناء، وهو ما سيتم طرحه فى التقرير التالى مع طريقة استخراج البطاقة وفقا لما أعلنته الوزارة رسميا.
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