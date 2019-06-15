تظلمات التموين.. مواطنون للوزير: السيارة ليست رفاهية

شهدت وزارة التموين مؤخرا حالة من الزحام الشديد بفضل التظلمات التى تم تقديمها فى لجنة فحص الشكاوى كتأكيد على التظلم الذى تم تقديمه إلكترونيا من خلال موقع "دعم مصر"

تحرير:أسماء فتحى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

بطاقات التموين

عدد من الشروط والضوابط أعلنتهما وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مدى استحقاق الدعم التموينى المقدم للمواطنين، وما إن كان هناك ما يمنع الحصول عليه من عدمه، وجاء على رأس هذه الشروط عدم امتلاك سيارة موديل 2014 وما فوق باعتبار صاحبها غير مستحق للدعم واعتبار امتلاك السيارة رفاهية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين خاصة أن الكثيرين أعلنوا أن السيارة باتت إحدى ضروريات الحياة فى الأسر المصرية ولا تعتبر ضربا من ضروب الترفيه على الإطلاق، بل إنها تضيف إلى أعباء الأسرة وتكبدها تكاليف إضافية.

شروط الحذف من بطاقات التموين قال اللواء عمرو مدكور، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم تكنولوجيا المعلومات، إن هناك مجموعة من الضوابط تم الإعلان عنها تحت مسمى "الاستحقاق" التى يتم بموجبها تحديد المواطنين الأكثر احتياجا للدعم التموينى. وأضاف مدكور أن ضوابط وشروط الحصول على الدعم تتمثل فى: - ألا