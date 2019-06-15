تظلمات التموين.. مواطنون للوزير: السيارة ليست رفاهية

شهدت وزارة التموين مؤخرا حالة من الزحام الشديد بفضل التظلمات التى تم تقديمها فى لجنة فحص الشكاوى كتأكيد على التظلم الذى تم تقديمه إلكترونيا من خلال موقع "دعم مصر"
عدد من الشروط والضوابط أعلنتهما وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مدى استحقاق الدعم التموينى المقدم للمواطنين، وما إن كان هناك ما يمنع الحصول عليه من عدمه، وجاء على رأس هذه الشروط عدم امتلاك سيارة موديل 2014 وما فوق باعتبار صاحبها غير مستحق للدعم واعتبار امتلاك السيارة رفاهية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين خاصة أن الكثيرين أعلنوا أن السيارة باتت إحدى ضروريات الحياة فى الأسر المصرية ولا تعتبر ضربا من ضروب الترفيه على الإطلاق، بل إنها تضيف إلى أعباء الأسرة وتكبدها تكاليف إضافية.
شروط الحذف من بطاقات التموين
قال اللواء عمرو مدكور، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم تكنولوجيا المعلومات، إن هناك مجموعة من الضوابط تم الإعلان عنها تحت مسمى "الاستحقاق" التى يتم بموجبها تحديد المواطنين الأكثر احتياجا للدعم التموينى.
وأضاف مدكور أن ضوابط وشروط الحصول على الدعم تتمثل فى:
- ألا
شروط الحذف من بطاقات التموين
قال اللواء عمرو مدكور، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم تكنولوجيا المعلومات، إن هناك مجموعة من الضوابط تم الإعلان عنها تحت مسمى "الاستحقاق" التى يتم بموجبها تحديد المواطنين الأكثر احتياجا للدعم التموينى.
وأضاف مدكور أن ضوابط وشروط الحصول على الدعم تتمثل فى:
- ألا تزيد فاتورة استهلاك الكهرباء على 650 كيلو وات/ شهريا.
- ألا تزيد فاتورة استهلاك المحمول على 800 جنيه/ شهريا.
- ألا تصل مصاريف المدارس إلى 30 ألف جنيه/ سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.
- ألا يمتلك المواطن سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
- ألا يكون من شاغلى الوظائف العليا.
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مواطنون للوزير: امتلاك سيارة ليس رفاهية
قال سالم عيد، أحد المواطنين، إن امتلاك سيارة موديل 2014 وما فوق ليس ضربا من الرفاهية، خاصة أن السيارة باتت إحدى أهم ضروريات الحياة خاصة إذا كانت الأسرة بها أطفال، وللسيارة تكاليف إضافية يتحملها رب الأسرة فى سبيل التسهيل على أسرته من مشاق الطرق والمواصلات العامة والتكلفة، حيث باتت أسعار وسائل النقل فى بعض المحافظات أغلى من استهلاك البنزين.
وأكد عيد أنه وكثيرين تم حذفهم من بطاقات التموين، لافتا إلى أنه في أثناء توجهه لتقديم الشكوى بهذا الشأن وجد العشرات لديهم نفس الأزمة، مشيرا إلى أن تظلم السيارة لا يتم قبوله إلا في حالة وجود مستند يدل على بيعها قبل القرار أو أن يكون من يمتلكها أحد أفراد الأسرة وليس صاحب البطاقة نفسه، قائلا: "يعنى لو أنا رب الأسرة وعندي سيارة خلاص كده أسرتى اتحرمت من الدعم، السيارة مش رفاهية، فيه دول كتير بتعتبر السيارة والمنزل أسس للمعيشة ولا غنى عنهما، بل والبعض يقدمها بقروض حرصا على أحوال الأسرة ومراعاة لتوفير أساسيات الحياة".
فيما أكد صابر عادل مواطن تم إيقاف بطاقته، أنه أخطر بسبب الحذف وهو امتلاك سيارة، قائلا: "سيارتى بالقسط وجبتها لتوفير إنفاقات أسرتى المتنوعة ولدى أسرة مكونة من 5 أفراد فكيف تصبح سيارة بالقسط دليلا على الرفاهية من عدمه؟".
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التموين: مراحل التنقية مستمرة وهناك شروط أكثر إحكاما فى الطريق
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن مراحل التنقية ليست واحدة وأنهم بدأوا بحذف كل من وجد لديه خطأ فى البيانات وكانوا آلافا، ثم تلا ذلك التنقية على مرحلتين وفقا للضوابط المعلنة من لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف مجلس الوزراء، والتى تعتبر وزارة التموين جزءا منها لا الكل.
وأضاف وزير التموين أن هذه الإجراءات تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه ولا يمكن أن يتم زيادة الدعم أو إضافة مواليد جدد فى ظل الخلل الكبير فى البيانات ووجود ملايين الأفراد ممن لا يستحقون دعما على حساب الأكثر احتياجا.
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فيما أكد اللواء عمرو مدكور، مساعد وزير التموين، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر إحكاما للمنظومة وستصل دقة قاعدة البيانات لما فوق الـ95% وهذا، على حد تعبيره، يعد إنجازا كبيرا.