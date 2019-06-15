بسبب الزحام.. مقتل سائق كارو بمطواة في سوق بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

صورة أرشيفية

شهدت سوق الجملة بمدينة المنصورة، اليوم السبت، مشاجرة دموية بين تاجر يقود سيارة محملة بالبطيخ وسائق عربة كارو، اختلفا على أولوية المرور، ما تطور إلى تشابك بالأيدي وصفع سائق الكارو صاحب البطيخ بالكرباج، ليرد عليه الأخير بطعنة بسلاح أبيض فيسقط قتيلا. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوصول "عماد. س. ب"، 27 عامًا، مقيم بسندوب، إلى مستشفى المنصورة الدولي، مصابا بطعنة في الصدر وكدمات، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

على الفور، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهم كان مستقلا سيارة نقل بيضاء تحمل لوحات معدنية برقم "7425 د ه ب"، وفي أثناء خروجه من سوق الجملة حدثت مشادة بينه وبين سائق عربة كارو على أولوية المرور بسبب الزحام. تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم ويدعى "أسامة. م. أ"، 25 عامًا، تاجر فاكهة، مقيم