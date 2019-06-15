جريمة

بسبب الزحام.. مقتل سائق كارو بمطواة في سوق بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت سوق الجملة بمدينة المنصورة، اليوم السبت، مشاجرة دموية بين تاجر يقود سيارة محملة بالبطيخ وسائق عربة كارو، اختلفا على أولوية المرور، ما تطور إلى تشابك بالأيدي وصفع سائق الكارو صاحب البطيخ بالكرباج، ليرد عليه الأخير بطعنة بسلاح أبيض فيسقط قتيلا. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوصول "عماد. س. ب"، 27 عامًا، مقيم بسندوب، إلى مستشفى المنصورة الدولي، مصابا بطعنة في الصدر وكدمات، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.
على الفور، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهم كان مستقلا سيارة نقل بيضاء تحمل لوحات معدنية برقم "7425 د ه ب"، وفي أثناء خروجه من سوق الجملة حدثت مشادة بينه وبين سائق عربة كارو على أولوية المرور بسبب الزحام. تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم ويدعى "أسامة. م. أ"، 25 عامًا، تاجر فاكهة، مقيم
اقرأ المزيد
جثة-فتاة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
المتهمين بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة (5)

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
محمد-بديع

دواع أمنية تعوق ترحيل بديع والبلتاجي في «قسم العرب»

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 47 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جلسة 27 من يوليو المقبل، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد ومهاجمة قواته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة؛ ما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم العرب».
غرق

انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها بـ«مصرف» في كفر الشيخ

انتحرت سيدة فى العقد الثالث من العمر تدعى "ك. أ.ف - 35 سنة - ربة منزل"، تعاني من مرض نفسي، ومقيمة بعزبة عمرو مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بإلقاء نفسها في مياه مصرف الهوكس التابع لمركز مطوبس. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطوبس بالعثور على جثة طافية لسيدة، ترتدي كامل ملابسها، عبارة عن عباءة حمراء وحجاب أسود بمياه مصرف الهوكس بذات المركز، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

بـ4 طعنات.. مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

لقى شاب من قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بأربعة طعنات متفرقة في الصدر والبطن طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة عنيفة بينه وبين أربعة من أصدقائه في مقهى بالقرية انتهت به جثة هامدة غارقا في دمائه، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه إلى ضباط القسم، بعثور الأهالي على الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى نبروه، لحين انتهاء التحقيقات.
القبض-على-متهم

حل لغز مقتل عامل تصدى لـ«قرار إزالة» في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لغز مقتل عامل فى العقد الرابع من العمر بمنطقة الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، حاول منع مقاول الهدم بحي أول المنتزه من تنفيذ قرار إزالة شدة خشبية فضربوه على رأسه وسقط أسفل عجلات السيارة وبدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه يفيد وفاة عامل، 32 عاما، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وذلك على خلفية قيام موظفى حى أول المنتزه بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم دون إخطار مسبق للجهات الأمنية.
طعنات-سكين-جريمة

بسبب المصروف.. أب يطعن ابنه بسكين في قليوب

طعن شخص ابنه بسكين في قليوب، بعدما قام الأخير بسبّه بسبب رفضه إعطاءه "مصاريف شخصية"، وتم نقل الابن إلى مستشفى قليوب وألقي القبض على الأب وحُرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة، بإشراف المستشار خالد الأتربي، سرعة تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها. اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "أحمد. م. ا"، 18 سنة، طالب، مقيم بشارع سيدى هيب بقليوب البلد بدائرة القسم، مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وتم حجزه للعلاج.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org