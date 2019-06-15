رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
البرتغال
توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.
وكتب رونالدو : "يا له من موسم لا يمكن نسيانه، خبرات جديدة، ناد عظيم، مدينة مثيرة، تحطيم أرقام قياسية و3 ألقاب".
وبعدها رصد كريستيانو إنجازاته: "شخصيا، لن أنسى أبدًا الذكريات الرائعة والأرقام القياسية الجديدة التي حققتها حتى الآن في 2019، تسجيل هدف الفوز في السوبر الإيطالي، التتويج بلقب الدوري الإيطالي
وكتب رونالدو
: "يا له من موسم لا يمكن نسيانه، خبرات جديدة، ناد عظيم، مدينة مثيرة، تحطيم أرقام قياسية و3 ألقاب".
وبعدها رصد كريستيانو إنجازاته: "شخصيا، لن أنسى أبدًا الذكريات الرائعة والأرقام القياسية الجديدة التي حققتها حتى الآن في 2019، تسجيل هدف الفوز في السوبر الإيطالي، التتويج بلقب الدوري الإيطالي والفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم إلى جانب تسجيل 21 هدفًا".
وأضاف النجم البرتغالي: "الفوز بدوري الأمم الأوروبية
وتسجيل هاتريك، أول لاعب يصل إلى 100 انتصار ويسجل 125 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، أول لاعب يتوج بـ10 ألقاب أوروبية مختلفو".
وواصل رونالدو: "أول لاعب يسجل في جميع بطولات المنتخبات من كأس العالم
واليورو وكأس القارات ودوري الأمم الأوروبية، وأول لاعب يسجل في 10 بطولات دولية متتالية بداية من يورو 2004 وحتى دوري الأمم 2019".