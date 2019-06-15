رونالدو يرصد 7 إنجازات حققها في 2019

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

البرتغال

توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للاحتفال بموسم 2018- 2019، والذي نجح خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وعلى الرغم من عدم تتويج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي، بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي، فإن الرحيل عن ريال مدريد العام الماضي، لم يؤثر على المستويات المميزة التي يقدمها رونالدو في أرض الملعب أو في التتويج بالألقاب.

وكتب رونالدو : "يا له من موسم لا يمكن نسيانه، خبرات جديدة، ناد عظيم، مدينة مثيرة، تحطيم أرقام قياسية و3 ألقاب". وبعدها رصد كريستيانو إنجازاته: "شخصيا، لن أنسى أبدًا الذكريات الرائعة والأرقام القياسية الجديدة التي حققتها حتى الآن في 2019، تسجيل هدف الفوز في السوبر الإيطالي، التتويج بلقب الدوري الإيطالي