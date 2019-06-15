«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

حبس - أرشيفية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من «ر.ع.ع» ربة منزل، مُقيمة بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باختفاء شقيقها «كريم» 29 عامًا، عامل بمزرعة، منذ يوم عيد الفطر. تحريات