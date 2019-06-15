أوبل تخفض أسعار «جراند لاند» و«أسترا» و«أنسجنيا»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء.. وكانت الشركة الألمانية أوبل أحدث الشركات التي أعلنت تخفيضات جديدة

تحرير:كريم ربيع ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أوبل تخفض سعر جراند لاند إكس

أعلنت شركة السيارات الألمانية «أوبل» في مصر عن تحريك أسعار عدد من طرازاتها في السوق المحلية، بسبب خفض سعر الدولار، ومن أجل العميل الذى يثق بالشركة، وحصلت طرازات «جراند لاند إكس الكروس أوفر، وأسترا التربو، وأنسجنيا» على تخفيضات سعرية كبيرة ومختلفة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ يناير الماضي. فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب