أوبل تخفض أسعار «جراند لاند» و«أسترا» و«أنسجنيا»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء.. وكانت الشركة الألمانية أوبل أحدث الشركات التي أعلنت تخفيضات جديدة
أعلنت شركة السيارات الألمانية «أوبل» في مصر عن تحريك أسعار عدد من طرازاتها في السوق المحلية، بسبب خفض سعر الدولار، ومن أجل العميل الذى يثق بالشركة، وحصلت طرازات «جراند لاند إكس الكروس أوفر، وأسترا التربو، وأنسجنيا» على تخفيضات سعرية كبيرة ومختلفة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ يناير الماضي. فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع كبير في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وصل إلى 18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
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جراند لاند إكس
حصلت السيارة الخدمية الرياضية الكروس أوفر «جراند لاند إكس» على تخفيضات سعرية جديدة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ مطلع العام الجاري 2019، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، وفي هذه المرة حصلت على تخفيض بقيمة 25 ألف جنيه، على الفئة الأولى «إليجانس» ليصبح سعرها 449.990 جنيها بدلا من 474.990 جنيها، وبذات القيمة على الفئة الثانية «هاي لاين» ليصبح سعرها 484.990 جنيها بدلا من 509.990 جنيها، وارتفعت قيمة التخفيض للفئة الثالثة «توب لاين» لتصل إلى 30 ألف جنيه ليكون سعرها 519.990 جنيها بدلا من 549.990 جنيها.
وتعتمد «جراند لاند إكس» على محرك تربو سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصانا، ويبلغ عزمه 240 نيوتن. متر مع ناقل حركة أتوماتيكي من 6 نسب.
أنسجنيا
أجرى وكيل السيارة الألمانية أوبل في مصر تخفيضا على سعر السيارة متوسطة الحجم «أنسجنيا جراند سبورت»، وصل إلى 70 ألف جنيه منذ بداية العام، وقد تم تخفيض السعر هذه المرة بقيمة 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، بحيث يبدأ سعر الفئة «إليجانس» من 479.990 جنيها، بدلا من 509.990 جنيها، و519.990 جنيها للفئة «هاي لاين» بدلا من 549.990 جنيها، وبالنسبة لفئة الـ«توب لاين» فأصبحت بـ599.990 جنيها بدلا من 629.990 جنيها.
وتأتي أنسجنيا جراند سبورت بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 165 حصانا عند 5600 د.د، وعزم 250 نيوتن. متر عند 2000- 4500 د.د، ويمكن للسيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كم/ س خلال 9.4 ثانية، بمعدل استهلاك 6.1 لتر لكل 100 كم.
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أسترا التربو
نالت السيارة الألمانية السيدان مدمجة الحجم أوبل أسترا ذات المحرك التربو، قسطا من التخفيضات للمرة الأولى هذا العام، ليصبح سعرها 314.990 جنيها بدلا من 329 ألف جنيه بتخفيض نحو 14 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك تربو 1400 سي سي قادر على إنتاج قوة 140 حصانا عند 4900- 6000 د.د، وعزم 200 نيوتن. متر عند 1850- 4900 د.د، يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات، يمكّن السيارة من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ س خلال 10.2 ثانية، بسرعة قصوى 205 كم/س، بمتوسط استهلاك 6.7 لتر لكل 100 كم.
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