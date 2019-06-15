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أوبل تخفض أسعار «جراند لاند» و«أسترا» و«أنسجنيا»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء.. وكانت الشركة الألمانية أوبل أحدث الشركات التي أعلنت تخفيضات جديدة
تحرير:كريم ربيع ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أوبل تخفض سعر جراند لاند إكس
أوبل تخفض سعر جراند لاند إكس
أعلنت شركة السيارات الألمانية «أوبل» في مصر عن تحريك أسعار عدد من طرازاتها في السوق المحلية، بسبب خفض سعر الدولار، ومن أجل العميل الذى يثق بالشركة، وحصلت طرازات «جراند لاند إكس الكروس أوفر، وأسترا التربو، وأنسجنيا» على تخفيضات سعرية كبيرة ومختلفة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ يناير الماضي. فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب
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فيات اكس 500

«هاتشباك وتشيل كتير».. أفضل السيارات في سعة التخزين

على الرغم من السمعة السيئة التي تطارد السيارات التي تنتمي إلى فئات الهاتشباك على مستوى الأسواق العالمية، والتي ترى أنها غير قادرة على حمل واستيعاب العديد من الأشياء على غرار العديد من موديلات السيدان والرياضية متعددة الأغراض "SUV" تبقى بعض الموديلات الهاتشباك قادرة على أن تكون من بين السيارات التي يمكن الرهان عليها في هذا الأمر. وراعت العديد من الشركات العمل تطوير هذه الميزة في موديلاتها الهاتشباك، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأسواق العالمية بشكل رئيسي خلال السنوات القليلة الماضية.
كيا-نيرو

استهلاكها اقتصادي.. أفضل السيارات الكهربائية

تتمتع العديد من السيارات الكهربائية بإمكانات كبيرة على مستوى استهلاك الشحن المخزن في البطارية، وهو الأمر الذي يصنع لها عنصر تفوق على حساب الموديلات الأخرى، والتي لا تملك نفس المستويات من الاستهلاك، ما يجعلها ذات موثوقية كبيرة في الأسواق العالمية. وخلال السنوات القليلة الماضية أولت الشركة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية اهتماما كبيرا بالشحن الكهربائي، وقدرات المركبات على استهلاكه في أثناء السير، الأمر الذي نجح في جعل هذه الموديلات هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية بين العشرات من السيارات الكهربائية.
لاند-كروزر

سيارات 4X4 مؤهلة لدخول الصحراء والشواطئ

على مدى سنوات طويلة كانت السيارات الرياضية متعددة الأغراض حكرًا على مجموعة من الشركات العالمية، التي اهتمت بتصنيع موديلات 4X4 مثل جيب الأمريكية، التي تمتلك باعًا طويلًا خلال العقود الماضية في إنتاج تلك النوعية من السيارات التي يعشقها الجمهور. وخلال الوقت الحالي، باتت السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات أهمية كبيرة على مستوى التداول في الأسواق العالمية، لا سيما بعد أن دخلت العشرات من الشركات في المنافسة على لقب الأفضل خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي خلق نوعيات مختلفة من تلك الموديلات.
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