ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

حالات غش - أرشيفية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف و642 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ مؤكدا على قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية