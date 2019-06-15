بن زايد عن هجوم سفن خليج عمان: علينا تأمين شعوبنا

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

عبد الله بن زايد

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، أن الهجوم الذي استهدف 4 سفن تجارية في خليج عمان الشهر الماضي، قامت به دولة مؤكدا أن الإمارات لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة بعينها. وأضاف "نحن في منطقة صعبة، لكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم، سواء كان غازا أو نفطا، ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وأيضا علينا أن نؤمن شعوبنا واقتصاداتنا"، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى صوفيا، تحدث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن الهجمات التي استهدفت أربع سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات، قرب الفجيرة خارج مضيق هرمز، في مايو الماضي. وأوضح وزير الخارجية والتعاون