رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
بيراميدز
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
تابع رئيس الزمالك: «خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وليس تكملة هذا الموسم فقط»، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد سيكون في إحدى الدول الإمارات أو قبرص أو اليونان، وسيتم الاستقرار على المكان النهائي خلال الأيام المقبلة.
كان
تابع رئيس الزمالك: «خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وليس تكملة هذا الموسم فقط»، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد سيكون في إحدى الدول الإمارات أو قبرص أو اليونان، وسيتم الاستقرار على المكان النهائي خلال الأيام المقبلة.
كان رئيس الزمالك قد قال إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خرج مهزومًا في أزمة استكمال الدوري الممتاز مع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة.
وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مجلس إدارة الأهلي هُزم، كونه قال في وقت سابق إنه لن يكمل مسابقة الدوري الممتاز، وهذا معناه الانسحاب من البطولة، هذه ليست القرارات التى اعتدنا عليها من جانب النادي الأهلي، لأن جماهير الأهلي الحقيقية غاضبة».