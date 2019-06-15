رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

بيراميدز

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».

تابع رئيس الزمالك: «خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وليس تكملة هذا الموسم فقط»، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد سيكون في إحدى الدول الإمارات أو قبرص أو اليونان، وسيتم الاستقرار على المكان النهائي خلال الأيام المقبلة. كان