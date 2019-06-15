رياضة

رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
بيراميدز
بيراميدز
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
تابع رئيس الزمالك: «خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وليس تكملة هذا الموسم فقط»، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد سيكون في إحدى الدول الإمارات أو قبرص أو اليونان، وسيتم الاستقرار على المكان النهائي خلال الأيام المقبلة. كان
اقرأ المزيد
جماهير الزمالك

رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

زف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لعشاق ومحبي القلعة البيضاء، بشأن القناة الجديدة للنادي، والاستاد والفرع الجديد لنادي الزمالك، وأكد رئيس الأبيض، في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي إعلام المصريين على تدشين قناة الزمالك الجديدة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل والأستوديو المخصص للقناة، وغير ذلك، وأضاف: «بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة المقبلة».
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
الاهلى-والمصرى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
رمضان-صبحى (3)

ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
تركى-والخطيب (1)

رحلة البحث عن مدير فني.. تركي «هايص» والخطيب «لايص»

حالة من الارتباك الشديد تسيطر على قرارات إدارة الكرة بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وظهر معها نوبة قلق من عدم قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري بعد تعثره أمام الإسماعيلي، وفقدان الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على البطولة، ما ينذر بموسم كارثي في كرة القدم عقب الخروج المهين للمارد الأحمر من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، بعد الخسارة بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية وعدم قدرة الفريق على التعويض في لقاء الإياب بعد الفوز بهدف دون رد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org