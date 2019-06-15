رياضة

«فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 (فيديو)

تحرير:أحمد ثروت ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
الفيفا
الفيفا
حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على توجيه التهنئة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث قاموا بنشر فيديو خاص لأحد أهداف الفرعون المصري مع منتخب الفراعنة، عبر الصفحة الرسمية للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب عليه: «محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق»، حيث يوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.
وكانت بداية مغامرة محمد صلاح مع الكرة رفقة المقاولون العرب، ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين، حتى
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رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

زف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لعشاق ومحبي القلعة البيضاء، بشأن القناة الجديدة للنادي، والاستاد والفرع الجديد لنادي الزمالك، وأكد رئيس الأبيض، في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي إعلام المصريين على تدشين قناة الزمالك الجديدة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل والأستوديو المخصص للقناة، وغير ذلك، وأضاف: «بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة المقبلة».
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رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
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رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.
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الحضري والخطيب يتفوقان على محمد صلاح في قائمة الأفضل

تستعد مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، لاختيار أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية، بعدما اختارت المجلة قائمة مكونة من 30 لاعبًا في تاريخ القارة السمراء، والتي شهدت وجود 4 لاعبين مصريين في القائمة، وهم كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، عصام الحضري قائد المنتخب الوطني السابق، محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وحل الحضري في المركز الحادي عشر، متفوقًا على بيبو الذي احتل المركز الثالث عشر، وصلاح السابع عشر، وتريكة الذي احتل المركز الثامن عشر.
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المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
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