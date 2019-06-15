«فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 (فيديو)

تحرير:أحمد ثروت ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

الفيفا

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على توجيه التهنئة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث قاموا بنشر فيديو خاص لأحد أهداف الفرعون المصري مع منتخب الفراعنة، عبر الصفحة الرسمية للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب عليه: «محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق»، حيث يوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت بداية مغامرة محمد صلاح مع الكرة رفقة المقاولون العرب، ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين، حتى