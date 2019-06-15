رياضة

محمد فضل: حالة الملاعب كانت 3 من 10 قبل أمم إفريقيا

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، أن مصر تستهدف تنظيم أفضل بطولة في التاريخ، مشيرا إلى أن من الأمور التي تحسب للجنة، كيفية التعامل مع ملف حضور ذوي الاحتياجات الخاصة في المباريات، قائلا في تصريحات صحفية: "ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من الملفات المهمة بالنسبة إلينا، فذهابهم للملعب دون معاناة والجلوس في أماكن محترمة وتوفير كل سبل الراحة لهم من أبرز إيجابيات اللجنة المنظمة، ونريد أن تكون تجربتهم في الاستاد محترمة وليست مشينة، وتوفير كل الإمكانيات التي تخدمهم بالشكل اللائق، فهؤلاء إخوتنا ونريد إسعادهم، والدولة تهتم بهم للغاية".
وواصل: "التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان حالة الملاعب، فقبل أمم إفريقيا حالة الملاعب كانت 3/ 10، لكن حاليا نستطيع القول إنها وصلت إلى 10/ 10، خاصة من حيث أرضية الملعب، ونستهدف أن نجعل اللاعبين سعداء داخل الملعب وتوفير كل سبل الراحة لهم". وأكمل فضل: "ملاعب التدريب في المستقبل سوف تكون ملاعب للمباريات،
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جماهير الزمالك

رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

زف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لعشاق ومحبي القلعة البيضاء، بشأن القناة الجديدة للنادي، والاستاد والفرع الجديد لنادي الزمالك، وأكد رئيس الأبيض، في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي إعلام المصريين على تدشين قناة الزمالك الجديدة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل والأستوديو المخصص للقناة، وغير ذلك، وأضاف: «بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة المقبلة».
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
الاهلى-والمصرى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.
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محمد-فضل

محمد فضل: لم أطلب من الدولة أي أموال.. ودوري فني فقط

كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن أنه سيتم بث مباريات البطولة داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشكلات، وقال فضل في تصريحات صحفية: "قمت باختيار 6 أشخاص صغار السن، لديهم نفس الطموح، فضمن أهدافي في البطولة أن تخرج لمصر كوادر شبابية تستطيع بعد البطولة أن تدير أي حدث، بجانب وجود شباب آخر يستطيع العمل دون خوف، وكان من أهدافي أيضا عمل مناطق للمشجعين، لكن في النهاية هناك حقوق، نمتلك حق إقامة منطقتين للمشجعين، واحدة في الساحل الشمالي والأخرى في القاهرة، ولا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية".
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
مدحت-شلبي

مدحت شلبي ينضم لطاقم عمل «تايم سبورت»

انضم الإعلامي مدحت شلبي، رسميًا إلى قائمة إعلاميي قناة «تايم سبورت»، التي تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية على التردد الأرضي، حيث أوضحت مصادر بالقناة، اليوم الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة الإفريقية، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا. وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.
محمد-صلاح (1)

«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
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