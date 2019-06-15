محمد فضل: حالة الملاعب كانت 3 من 10 قبل أمم إفريقيا

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

استاد القاهرة

أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، أن مصر تستهدف تنظيم أفضل بطولة في التاريخ، مشيرا إلى أن من الأمور التي تحسب للجنة، كيفية التعامل مع ملف حضور ذوي الاحتياجات الخاصة في المباريات، قائلا في تصريحات صحفية: "ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من الملفات المهمة بالنسبة إلينا، فذهابهم للملعب دون معاناة والجلوس في أماكن محترمة وتوفير كل سبل الراحة لهم من أبرز إيجابيات اللجنة المنظمة، ونريد أن تكون تجربتهم في الاستاد محترمة وليست مشينة، وتوفير كل الإمكانيات التي تخدمهم بالشكل اللائق، فهؤلاء إخوتنا ونريد إسعادهم، والدولة تهتم بهم للغاية".

وواصل: "التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان حالة الملاعب، فقبل أمم إفريقيا حالة الملاعب كانت 3/ 10، لكن حاليا نستطيع القول إنها وصلت إلى 10/ 10، خاصة من حيث أرضية الملعب، ونستهدف أن نجعل اللاعبين سعداء داخل الملعب وتوفير كل سبل الراحة لهم". وأكمل فضل: "ملاعب التدريب في المستقبل سوف تكون ملاعب للمباريات،