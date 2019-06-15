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3 قرارات و19 توصية.. كيف نفهم اجتماع المجمع المقدس؟

التيار القديم من الأساقفة يكسب نقطة بتشكيل لجنة لمراجعة الإيمان برئاسة الأنبا هدرا.. أساقفة المهجر يحصلون على استثناء لتقليد الكنيسة عند الحاجة.. البابا يشكل مجلس تعليم
تحرير:بيتر مجدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
صورة أرشيفة لاجتماع المجمع المقدس
صورة أرشيفة لاجتماع المجمع المقدس
صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارات وتوصيات المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس وعضوية المطارنة والأساقفة، الذي ينعقد مرة واحدة في السنة، بين نهاية شهر مايو والنصف الأول من يونيو، بفترة الخماسين التالية لعيد القيامة، وينتهي اجتماع كل عام بمجموعة من القرارات الإدارية، كإنشاء لجان أو إقرار لوائح أو الاعتراف بأديرة جديدة، وقرارات تخص الطقوس والعقيدة، وتأتي قرارات مجمع هذا العام وسط صراع بين تيار التشدد وتيار التنوير داخل الكنيسة، والبيان الذي وقع عليه 4 أساقفة بمطالب للبابا لتلقي بظلالها على القرارات.
الملفت للنظر هو صدور القرارات مساء الجمعة، رغم انتهاء الاجتماع يوم الخميس، ولعل أبرز ما جاء في هذه التوصيات هو توصية لجنة شئون الإيبارشيات بتأجيل تجليس الآباء الأساقفة الجدد فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر حتى يتفرغ الأب الأسقف للدراسة وتبادل الخبرات، وهي سابقة جديدة أن يتم تأجيل التجليس كل هذه المدة، والطلب
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سرطان-الثدي

خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و عبد المجيد صقر محافظ السويس يتفقدون ستاد السويس (6)

شعراوي وصقر يتفقدان استاد السويس (صور)

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي، لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة، وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات. رافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
الاكياس-البلاستيكية

تكلف الدولة 12 مليارا.. البرلمان يطلب حظر الأكياس

«فاتورتها 12 مليار جنيه سنويا».. تعالت صيحات المطالبة بضرورة حظر استخدام «الأكياس البلاستيكية» داخل مجلس النواب مؤخرا، نظرا لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وتكلفتها لخزينة الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه سنويا، بواقع 12 مليار كيس بلاستيك، وتسببها فى العديد من الأمراض شديدة الخطورة على الإنسان نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية سامة، فضلًا عن كونها غير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة لاستمرارها لأكثر من 100 عام. النواب أكدوا ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المواد الورقية فى الفترة الحالية.
أندريه-زكي-في-الكنيسة-الإنجيلية-بأسيوط (3)

أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة 5 قساوسة إنجيليين

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأسبوع الماضي، عددا من مراكز الخدمات الجديدة للكنائس الإنجيلية بقرى الصعيد، وتمت رسامة عدد من القساوسة والشيوخ الجدد، خلال زياراته الرعوية لمحافظتي المنيا وأسيوط، التي تفقد خلالها الكنائس الإنجيلية، كما شارك القس أندريه زكي في احتفالات تنصيب ورسامة كل من القس سامح داوود، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بـ"أبو حنس"، والقس بيتر سامي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، بمحافظة المنيا.
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المجمع-المقدس

من المنيا للأقصر.. أزمات في وجه «المجمع المقدس»

تنعقد الآن اجتماعات لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإعداد تقاريرها تمهيدا لمناقشتها صباح، بعد غد الخميس، خلال الاجتماع العام للمجمع في مقر لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويوجد عدة أمور ستكون على طاولة المناقشات بين البابا تواضروس الثاني ومطارنة وأساقفة الكنيسة داخل وخارج مصر، ويوجد مسائل عدة تلقي بظلالها على المجمع لعل أبرزها هو ملف الرهبنة، وملفات أخرى قد لا تكون على جدول الأعمال، منها موضوع ضبط التقويم القبطي ومطالب إعادة عيد الميلاد إلى يوم 25 ديسمبر، خاصة من المصريين المسيحيين المهاجرين.
الاب-متى-المسكين

بعد 13 عاما على رحيله.. مدرسة «المسكين» وسط الشباب

مرت الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الراهب الناسك القمص متى المسكين، عن عالمنا في الثامن من يونيو 2006، وهو راهب له الفضل في إعادة إحياء تراث دير الأنبا مقار العريق وريث مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، والذي انتقلت إليه مخطوطات كثيرة، وكان للدير دور كبير في حفظ إيمان كنيسة الإسكندرية خصوصا في فترات الاضطهاد، وعندما ارتاد الأب متى دير «أبو مقار»، ومجموعته بقرار من البابا كيرلس السادس، بدأت نهضة هذا الدير من جديد، ولكن هذه المدرسة تمت ملاحقتها والتضييق عليها من السلطة في الكنيسة طوال 40 عاما، فما هو حالها اليوم بعد رحيل الأب متى؟
رسامة-أساقفة-جديدة‎

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة 4 أساقفة ومطران

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات قداس، رسامة 4 أساقفة جدد ومطران للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشاركة مئة من الآباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم رسامة الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانًا لإبراشية جنوب إفريقيا، وذلك عقب مناداته أسقفًا على كرسي الإبراشية ذاتها خلال صلوات عشية التي بدأت مساء أمس في الساعة الخامسة.
البابا-تواضروس الثانى-يضع-حجر أساس-كنيسة-جديدة في-بورسعيد

البابا تواضروس يشرح «تدبير العمل الكنسي» في مقال

قدم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد الأخير من مجلة الكنيسة الرسمية «الكرازة»، وأوضح البابا أن النظام هو أحد أساسيات الوجود الإنساني، وأن الكنيسة تسير بشكل نظامي في كل شؤونها، وضرب مثالا بوضع الإيمان في صورة قانونية متعددة الصياغة والتعبير، إذ لا لبس ولا تشكيك، وكذلك درجات الخدمة في الكنيسة، موضحا أنه وُضعت منظومة عمل إداري للنهوض بشؤون الكنيسة، وهي 10 بنود، أولها المجمع المقدس الذي يُعقد مرة كل عام نهاية فترة الخماسين برئاسة البابا، وهو الهيئة التشريعية الرسمية للكنيسة.
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