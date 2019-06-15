هل يتحول العراق مجددا لساحة معركة بين أمريكا وإيران؟

يخشى العراقيون من أن تعود بلادهم مجددًا إلى بؤرة الصراع العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة بعد سقوط صاروخ في محيط سفارة واشنطن ببغداد

تحرير:محمود نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

السفارة الأمريكية بالعراق

لم يمض الكثير من الوقت على تحجيم تهديدات تنظيم داعش الإرهابية في العراق، حتى وجد أبناء الرافدين أنفسهم أمام واقع سياسي خطير يتمثل في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما كان بمثابة رسالة جديدة أن العراق قد يعود مجددًا ساحة معركة للخصمين. وخلال الساعات القليلة الماضية، سقط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي كان بمثابة تهديد بأن الاستقرار الأمني الذي عاشته البلاد بعد الهزيمة العسكرية الأخيرة لداعش في العراق قد يكون على وشك الانتهاء.

وحرصت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على معرفة آراء العراقيين بشأن الأوضاع الحالية والصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث بدا القلق هو السمة المسيطرة على نفوس العراقيين، خوفًا من أن تتحول بلادهم مجددًا إلى ساحة للصراع العسكري. إيران ترد على اتهامات واشنطن بالتورط في هجوم خليج عمان أحمد علي، وهو