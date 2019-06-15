محمد فضل: لم أطلب من الدولة أي أموال.. ودوري فني فقط

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

محمد فضل

كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن أنه سيتم بث مباريات البطولة داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشكلات، وقال فضل في تصريحات صحفية: "قمت باختيار 6 أشخاص صغار السن، لديهم نفس الطموح، فضمن أهدافي في البطولة أن تخرج لمصر كوادر شبابية تستطيع بعد البطولة أن تدير أي حدث، بجانب وجود شباب آخر يستطيع العمل دون خوف، وكان من أهدافي أيضا عمل مناطق للمشجعين، لكن في النهاية هناك حقوق، نمتلك حق إقامة منطقتين للمشجعين، واحدة في الساحل الشمالي والأخرى في القاهرة، ولا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية".

وواصل مدير اللجنة المنظمة: "سيتم بث المباريات داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشكلات، وأريد تنظيم أفضل بطولة في التاريخ. هناك في اللجنة المنظمة أشخاص لا ينامون، يتعبون ويعملون ويجتهدون من أجل إخراج بطولة رائعة دون أخطاء، ولم أطلب من الدولة أي أموال، تنظيم البطولة من الأساس مشروع دولة، ودوري