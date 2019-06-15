رياضة

محمد فضل: لم أطلب من الدولة أي أموال.. ودوري فني فقط

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
محمد فضل
محمد فضل
كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن أنه سيتم بث مباريات البطولة داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشكلات، وقال فضل في تصريحات صحفية: "قمت باختيار 6 أشخاص صغار السن، لديهم نفس الطموح، فضمن أهدافي في البطولة أن تخرج لمصر كوادر شبابية تستطيع بعد البطولة أن تدير أي حدث، بجانب وجود شباب آخر يستطيع العمل دون خوف، وكان من أهدافي أيضا عمل مناطق للمشجعين، لكن في النهاية هناك حقوق، نمتلك حق إقامة منطقتين للمشجعين، واحدة في الساحل الشمالي والأخرى في القاهرة، ولا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية".
وواصل مدير اللجنة المنظمة: "سيتم بث المباريات داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشكلات، وأريد تنظيم أفضل بطولة في التاريخ. هناك في اللجنة المنظمة أشخاص لا ينامون، يتعبون ويعملون ويجتهدون من أجل إخراج بطولة رائعة دون أخطاء، ولم أطلب من الدولة أي أموال، تنظيم البطولة من الأساس مشروع دولة، ودوري
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أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، أن مصر تستهدف تنظيم أفضل بطولة في التاريخ، مشيرا إلى أن من الأمور التي تحسب للجنة، كيفية التعامل مع ملف حضور ذوي الاحتياجات الخاصة في المباريات، قائلا في تصريحات صحفية: "ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من الملفات المهمة بالنسبة إلينا، فذهابهم للملعب دون معاناة والجلوس في أماكن محترمة وتوفير كل سبل الراحة لهم من أبرز إيجابيات اللجنة المنظمة، ونريد أن تكون تجربتهم في الاستاد محترمة وليست مشينة، وتوفير كل الإمكانيات التي تخدمهم بالشكل اللائق، فهؤلاء إخوتنا ونريد إسعادهم، والدولة تهتم بهم للغاية".
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قبل كأس الأمم.. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس (صور)

لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة اليوم الجمعة، في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية، ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة في البطولة، وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.
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